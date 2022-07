Rémület a maroshévízi strandon, azonnal tárcsázták a segélyhívót

Igencsak meglepődhettek és megrémülhettek a Hargita megyei Bánffy-strandon pancsolók, amikor egy medvebocs ballagott be melléjük a strandra. Még jobban megijedtek, amikor rájöttek, hogy a mackókölyök korántsem egyedül érkezett, a kerítésen kívül ugyanis hatalmas édesanyja is ott ácsorgott, árgus szemekkel figyelve kicsinyét.

Természetesen a strand adminisztrációs szolgálata azonnal tárcsázta a 112-es segélyhívót, és a csendőrök is a helyszínre rohantak, azonban addigra a medvebocs és termetes szülője is fogta magát, és tovább állt a strandról.

Mint a helyi hatóságok elmondták, ekkor többen is pancsoltak a víz mellett, így a területet még jó ideig alapos megfigyelés alatt tartották arra az esetre, ha a családnak netán kedve támadna visszatérni - írta a Maszol.

Képünk illusztráció Fotó: Pexels

Az erdélyi régióban egyébként komoly gondot jelent a medvék jelenléte, több támadás is történt a közelmúltban, legutóbb, júniusban például egy nőre rontott rá egy hatalmas példány a Hunyad megyei Petrillában. A helyiek szerint ugyanis az állatok már egyre többször bukkannak fel lakott területen, ahol már az emberekre is egyre gyakrabban támadnak.

Magyarországon is egyre többször bukkannak fel a medvék, a szakértők szerint a túlszaporulat miatt térnek át már hazánkban is egy kis táplálék-keresgélésre, mint ismeretes, legutóbb Nógrád megyében vette fel az egyik példányt a vadkamera, júliusban pedig a Bors is írt arról, hogy a Börzsönyben, Szokolya környékén láttak egy csatangoló jószágot, az állat egy kocsi ellőt baktatott át.