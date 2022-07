Ismét itt a hőség: Szakértő segít, hogyan éljük túl

Ismét beköszöntött a forróság, és nem csoda, hogy nagyon nehezen tűrjük, a hőség még az egészséges szervezetet is megviseli. Vannak azonban szabályok, amiket az egészségünk védelmének érdekében érdemes betartani. Különösen veszélyeztetettek a szívbetegek, a keringési problémával küzdő emberek, a front érzékenyek, vagy a légzési problémások, mint az asztmások.

Fotó: Végh István

A negyven fokos hőség sem kizárt a napokban

Az időjárás jelentések szerint a hétvégén akár a negyven fokot is elérheti a hőmérő higanyszála. Problémás időszak ez a vesebetegeknek, a túlsúlyosoknak, a szabadban dolgozóknak és a nehéz szellemi munkát végzőknek is, ha nem légkondicionált helyiségben dolgoznak.

– Az egyszeri magas hőmérséklet, mondjuk negyven fok sem jó, de még elviselhető. Azonban, ha ez több napon keresztül, akár egy hétig is fenn áll, akkor már lehetnek problémáink

– mondta Pintér Ferenc meteogyógyász a Meteo Klinika igazgatója.

Ennek oka, hogy a szervezet fokozatosan kimerül, mert felhasználja a tartalékait. Egyre rosszabbul alszunk, egyre kevésbé tudjuk kipihenni magunkat, és ez a következő napon még rosszabb lesz.

Pintér Ferenc meteogyógyász szerint az alapbetegséggel rendelkezőknek kell főleg vigyázniuk Fotó: Pintér Ferenc/Facebook

Rossz az étvágyunk, keveset alszunk

Gyakorlatilag belekerülünk egy terhelési spirálba, és a kifáradó szervezet egyre nehezebben tud megküzdeni ezekkel a terhelő hatásokkal. Három nap elteltével már kezdődhetnek a bajok, amiknek egyre súlyosabbak lesznek a következményei, különösen azoknál, akik nehezen viselik ezeket a terheléseket.

– A magas hőmérséklet miatt a keringési rendszer komoly terhelés alá kerül a folyamatos izzadás és annak kompenzálása miatt. Nincs étvágyunk, az immunrendszer legyengül, kimerülnek az ásványi anyag tartalékaink.

Az hogy kinél hány fokon jelentkeznek a problémák, az egyénenként változó. Van, aki a 35 fokot is gond nélkül elviseli, de általában 30 fok felett már jelentkezhetnek problémák. Az az alvásmennyiség, amennyire addig is szükségünk volt, azt most is el kéne érni, de sajnos a nagy melegben felszínesebbé válik az alvás, rosszabb lesz a minősége, és kevésbé pihenjük ki magunkat. Ez is ront a helyzeten – figyelmeztet Pintér Ferenc.

A napsugárzás további problémákat okoz

Ha rá vagyunk kényszerítve arra, hogy kimenjünk a hőségbe, akkor is igyekezzünk a direkt napsütés elöl árnyékba vonulni, mert a sugárzó hőterhelésnek még inkább lehetnek katasztrofális következményei. Ez lehet akár egy fa árnyéka, de érdemes az utca árnyékos oldalát is kihasználni.

Fotó: Pexels

– Ha valakinek elromlik a gépkocsija az autópályán, semmiképpen ne maradjon benne, mert ott rövid időn belül 70 fok lesz, ami végzetes. Amúgy is szabály, hogy a szalagkorláton kívülre kell vonulni, ami ilyenkor fokozottan igaz.

Nem árt, ha a kocsiban a „kötelező” folyadék mellett van egy szalmakalap és egy esernyő is, ami ebben a helyzetben különösen hasznos lehet a napszúrás ellen – ajánlja a meteogyógyász.

Ha nem autóval közlekedünk, legalább egy fél literes vízzel feltöltött palack legyen nálunk.

– A klímás helyről kilépésnél, illetve belépésnél nem árt a fokozatosság a különbség megszokásához. Az ajánlott hőmérséklet különbség 7-8 fok, de kinti negyven fok felett ez nem tartható. Ez igaz az autóknál is. Beszállásnál ne kapcsoljunk azonnal a legmagasabb fokozatba a légkondicionálót. Leállás előtt pedig egy-két percig letekert ablakkal haladjunk, hogy a levegő keveredjen – mondta Pintér Ferenc a Meteo Klinika igazgatója.