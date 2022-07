Veszélyben a legendás Calgary bár

Harminc évvel ezelőtt egy kiégett lakatosműhely helyén álmodta meg, és hozta létre azóta ikonikussá vált közösségi találkozóhelyét Viky, az egykori divatmodell. A Calgary fénykorában megfordultak itt az éjszakai élet legnagyobb bárzenészei, filmes-és művészemberek, még Gina Lolobrigida is.

Viky néni annak idején saját antik bútoraival, tárgyaival, személyes ruhadarabjaival rendezte be a Frankel Leó úti üzletet és teremtette meg az egyedülálló miliőt, ami most veszélybe került.