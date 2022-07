Fényes nappal, hátulról lőtték agyon a csecsemőjét toló édesanyát

Békésen tolta babakocsiban alvó gyermekét egy 20 éves nő New York egyik utcáján. Váratlanul egy feketébe öltözött férfi kezdte követni, majd minden előzmény nélkül hátulról fejbe lőtte. A nőt azonnal kórházba szállították, ahol nem sokkal később sajnálatos körülmények között elhunyt.

Három hónapos gyermeke sértetlen maradt – közölte a rendőrség. Ám arról nem számoltak be, hogy miért lőtték le fényes nappal a nyílt utcán a kisgyermekes édesanyát.

– Meg fogjuk találni azt a személyt, aki bűnös ebben a szörnyű bűncselekményben. Meg fogjuk találni és bíróság elé fogjuk állítani – ígérte Eric Adams, New York polgármestere.

A rendőrség Twitteren felhívta a helyiek figyelmét, hogy a nyomozás idejére kerüljék el a környéket. A The Guardian cikke azt is megjegyezte, hogy egyre több a lövöldözés a New York-i utcákon és metróállomásokon. Némelyikük látszólag véletlenszerűnek tűnik, de a lakosság egyre nyugtalanabb.