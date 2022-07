Ezek 2022 leghihetetlenebb politikusi bakijai: Nem létező olimpia, ál-Klicsko és lebukás

1. Fekete-Győr András a nem létező 2030-as olimpia ellen szólalt fel

A Momentum 2017 januárjában a 2024-es budapesti nyári olimpiai játékok megfúrásával robbant be a köztudatba. A tavalyi előválasztáson alaposan leszerepelt volt pártelnök múlt hétfőn ismét elérkezettnek látta az időt, hogy felüljön az olimpia-vonatra.

„Mondjuk ki, Magyarország nem lenne képes kifizetni a budapesti olimpiát… Erre a MOB közli, hogy a 2030-as olimpiát megpályázni, az erkölcsi kötelesség” – rántott kardot parlamenti nyilvános felszólalásában Fekete-Győr András. A miniszterelnök válasza azonban gyorsan lehűtötte.

„Szeretnék az ön segítségére sietni. Tudja, úgy kell kiszámolni, hogy melyik évben van olimpia, hogy el kell osztani néggyel. Tudja, 30-ban nem lesz. Tehát az a vád, hogy mi a 30-as olimpiára pályáznánk, azért sem lehetséges, mert tudja, olyan nincsen. Ha egyébként ezen túl még elmélyedne a tárgyban, azt is olvashatná, hogy a 32-es olimpiának is van már rendezője” – tájékoztatta Orbán Viktor.

2. Karácsony Gergely egy ál-Klicskóval tárgyalt

A főpolgármester – hogy elébe menjen a lebukásnak – a Facebookon számolt be arról, hogy átverés áldozata lett. Valakik digitális manipulációval (deepfake) megtévesztették, és ő azt hitte, hogy Vitalij Klicskóval, Kijev polgármesterével beszél. A felek a videóchat nagy részében a háborúval és menekültválsággal kapcsolatos teendőkről egyeztettek. Egy-két provokatív kérdés azonban gyanút keltett, így a Városháza munkatársai felhívták a kijevi főpolgármesteri hivatalt, ahol kiderült, Karácsony Gergelyt megvezették. Az ál-Klicsko egyébként felhívta a berlini, a madridi és a bécsi főpolgármestert is, de azt nem tudni, hogy ők is komoly tárgyalásokba bonyolódtak-e vele. A telefonbetyárkodást később az ARD német televízióban Vovan Krasznov és Alekszej „Lexus” Sztoljarov orosz komikusok vállalták magukra. Karácsony oldalát persze azonnal ellepték a trollok, akik „jóindulatúan” óva intették, nehogy legközelebb unokázós csalók hálójába kerüljön.

3. Kunhalmi Ágnes 3 éve megszűnt Erzsébet-utalványokkal kedveskedett volna a pedagógusoknak

„A kormány az idei pedagógusnapon egységesen 100-100 ezer forint értékű Erzsébet-utalvánnyal köszönje meg a pedagógusok munkáját!” – követelte Kunhalmi Ágnes a Magyar Szocialista Párt hivatalos Facebook-oldalán május 24-én. A kommentelők persze azonnal felhívták az MSZP társelnökének a figyelmét, hogy minden bizonnyal lemaradt egy fontos hírről: az Erzsébet-utalvány intézménye 2019 óta nem létezik.

Forrás: Facebook

4. Hadházy Ákos nem vette fel a munkáját, majd csodálkozik, hogy nem kap fizetést

Hadházy Ákos a választások után nyilvánosan szólította fel a megválasztott ellenzéki politikusokat, hogy ne vegyenek részt a parlament alakuló ülésén, és ne tegyék le a képviselői esküt, mert az „legitimálja a választásokat”. Hadházy végül egyedül maradt az ötletével, és mint kiderült, legközelebb csak szeptemberben tudja letenni az esküt. Zugló tehát képviselő nélkül, Hadházy pedig fizetés nélkül maradt. A hétköznapi életben mondjuk elég furcsa lenne, ha valaki azt mondaná, hogy nem dolgozom, de a fizetést azért elkérem… Hadházy szerint így működik a világ, ő azt gondolja, neki jár a pénz munka nélkül is. Június elejére azonban úgy tűnt, a nyakas politikus pénzzavarba került, mert a Facebookon kezdett el tarhálni, hogy a követőitől szedje be a kiesett összeget – számításai szerint éppen 6 millió forintot…

5. Márky-Zay Péter összekeverte Zelenszkijt és Jeszenszkyt

A baloldal bukott miniszterelnök-jelöltjének kínos-mókás pillanataival Dunát lehetett rekeszteni a kampány alatt. Márki-Zay Péter felkészületlenségével és elszólásaival heti rendszerességgel hozta az infarktust a baloldal valódi vezérére, Gyurcsány Ferencre. Talán a legnagyobb derültséget a választási hajrában keltette, amikor a székesfehérvári fórumán Ukrajna elnökét, Volodimir Zelenszkijt többször is Jeszenszkyként emlegette. Az interneten máig fellelhető videón jól látszik, hogy a Márki-Zay mögött álló helyi jelölt a második tévesztésnél oldalra néz, és nevetve odaszól a mellette állónak, mint aki maga sem hiszi el, hogy Márki-Zay ekkora ostobaságot mond. Majd Lukácsi Katalin elnökségi tag próbál súgni Márki-Zaynak, mindhiába. Ezután Lukácsi az emelvényen álló helyi jelölthöz fordul kétségbeesve: „Mondd neki te is!” Márki-Zay vélhetően egyik tanácsadója, Jeszenszky Géza volt külügyminiszter nevét keverte össze az ukrán elnökével. A videóból a Hír TV is közölt egy részletet:

6. Fekete-Győr András nem tudta felsorolni az angol–magyar meccs gólszerzőit

A Momentum frakcióvezetője – bár nagy futballrajongónak nevezi magát – többször adott hangot lenézésének a magyar labdarúgás iránt, amit saját bevallása szerint „egy percnél tovább nem tud nézni”, és rendre kritizálta a futballra fordított támogatásokat. A magyar csapat angolok elleni 4:0-s történelmi győzelmét mégis nyilvános lájkvadász posztban ünnepelte meg a Facebookon, másnap azonban kiderült: fogalma sincs, kik lőtték a magyar gólokat. „Amikor siker van, azt megünnepeljük mindannyian, mert mindannyian magyar drukkerek vagyunk” – mondta telefonban Bohár Dánielnek, a Kontra munkatársának. „A tegnapi gólszerzőket fel tudná sorolni?” – kérdezte a riporter. „Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést” – válaszolta Fekete-Győr, és gyorsan bontotta a vonalat…

7. Karácsony Gergely és Hajnal Miklós lekéste a fogaskerekű-felújítás határidejét

Idén februárban lejárt a XII. kerületi fogaskerekű felújításának és meghosszabbításának építési engedélye, amelyet már 2017-ben megszerzett a Tarlós István-féle városvezetés. A végleges építési engedély mindössze 5 évig hatályos, és a BKK-nak egy kérelem benyújtásával lehetősége lett volna ezt 3 évvel meghosszabbítani. Vitézy Dávid, a Budapest Fejlesztési Központ vezetője még tavaly decemberben felhívta a határidőre a BKK vezetésének figyelmét, majd Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere értesítette levélben a főpolgármestert, hogy kifuthatnak az időből. Ezek után Karácsony Gergely és az általa a BKK felügyelőbizottságának élére kinevezett Hajnal Miklós mégis elmulasztotta elküldeni a kérelmet. Így éveket csúszhat a fogaskerekű felújítása, és több 100 millió forinttal is megdrágulhat.

Karácsony Gergely az általa kinevezett Hajnal Miklóssal Fotó: Facebook