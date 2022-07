Érdemes felnézni az éjszakai égboltra: több meteorraj is érkezik a héten

Egyaránt július 30-án érjük el a Déli Delta Aquaridák meteorraj maximumát és az Alfa Capricornidák meteorraj maximumát. Előbbi óránként 25, utóbbi 5 meteorraj taggal örvendeztetheti meg a csillaglesre indulókat (MCSE). Az ezen rajokhoz tartozó meteorok jellemzően nem túl gyorsak, így a kevésbé fényesek is látványosak lehetnek.

Bár szombat este több felhő takarhatja az eget, nem maradunk le a csillaghullásról.

Már a napokban, és a maximumot elhagyva is szép számmal figyelhetünk meg meteorokat és tűzgömböket. A hónap utolsó napjain apránként egy-egy Perseida rajtag is feltűnhet a légkörben. Ez azért is fontos, mivel az augusztusi Perseida-maximum az akkorra eső telihold miatt kedvezőtlen lesz a megfigyelők számára.

