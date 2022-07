VV Fanni-ügy: B. László fellebbezett

Első fokon ítélet született ma VV Fanni ügyében. A bíróság életfogytiglani büntetésre ítélte B. Lászlót, azonnal őrizetbe is vették. B. László azonban fellebbezett az ítélet ellen, házi őrizetbe szeretne kerülni. B. László ügyvédje is fellebbezést nyújtott be, az ítélet semmissé tételét szeretné elárni, valamint szabadlábra helyeztetné ügyfelét.

Az ügyész is fellebbez az ítélet ellen, számára ugyanis az nem elfogadható, hogy 25 év után szabadlábra helyezhető B. László. Szeretné elérni, hogy ez 30 év legyen.