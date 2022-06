Panel tövénél úszkált a hód a brutális esőzés után

Monszunszerű zápor, apokaliptikus jégzuhany és szupercellák csapása elől menekültek az emberek az ország minden területén az elmúlt napokban. A vihar pedig valóságos pusztítást hagyott maga után: a tűzoltókat csak a vihar egyetlen napján 209 alkalommal riasztották, mivel a hirtelen lezúduló eső nem csak az úttesteket árasztotta el több helyen, de pincéket, garázsokat, udvarokat öntött el, fákat csavart ki a helyéről, míg a 12-es főút egy része partomlás miatt járhatatlanná is vált, sok házban pedig már homokzsákokkal kellett védekezni a hatalmas mennyiségű víztömeg ellen.

Még a hódot is kimosta a tóból a víz

A csapadék nem csak az embereknek, de még a hódoknak is sok volt: egy példány ugyanis fogta magát, és kimászott „lakásából”, a szombathelyi horgásztóból, és egyenesen a megáradt Arany patakba és annak árterébe indult fürdőzni. Az állat szinte a panel lakóházak tövében kicsit lubickolt a füves, de most ártéri területen, legelészett egy keveset, majd az úttesten át visszabandukolt a horgásztóba – szúrta ki a 112 Press.

Hegycsúcs fogságába estek a vihar miatt

A vihar a túrázókat sem kímélte, a zsaruknak több esetben is intézkedniük kellett: három turista a Dömöst Pilismaróttal összekötő erdei úton tévedt el, majd a vihartól elvert úton nem tudtak lejutni, míg egy másik csapatot a Rám-szakadék ejtette foglyul: a vihar miatt ugyanis egyikük rosszul lett, pánikrohamot kapott, és képtelen volt lejönni a sziklákról. A rendőrök mind a két esetben sikeresen kimenekítették őket.

Beszaladt utak, kocsikra zuhanó faágak

Az út több településen is beszakadt, volt, ahol pedig a part omlott be. A fák és a növényzet sem úszta meg: a II. kerületi Keleti Károly utcában egy kocsira, míg Fóton két autóra zuhant rá egy fa, míg például a Vas megyei kámoni arborétum ki sem tudott nyitni, úgy letarolta a parkot a szupercella: a fák az ösvényekre dőltek, némelyeket pedig tövestül csavart ki az égi csapás.

Vonat helyett hajókat indítottak

A Nagymaros és Szob közötti vasúti pályaszakaszra olyan brutális sárlavina zúdult a hegyoldalról, hogy a vonatközlekedés is leállt. Azonban nem estek kétségbe, a vonat helyett hajókat vetettek be: a pótlóbuszok helyett ugyanis pótló hajókat is indítottak a Dunán.Itt a vasúti bérleteket és menetjegyeket is elfogadták.