Üzemanyag-korlátozás: 50 liternél leáll a benzinkút

50 liter üzemanyag vásárolható alkalmanként a MOL hazai benzinkútjain péntektől a normál kútoszlopokon. A társaság szerint ez szükséges ahhoz, hogy fennakadás nélkül ki tudják a jövőben is szolgálni a vásárlókat, és zavartalanul tudjanak működni a benzinkutak. A limitet a vállalat magyarázata szerint annak alapján határozták meg, hogy egy átlagos felhasználó számára mennyi benzinre vagy gázolajra van szükség.

Kannába már nem lehet olcsó benzint tankolni

A társaság továbbá azt is közölte, hogy a meghatározott mennyiségért a magyar forgalmi engedéllyel rendelkező autókba tankolóknak továbbra is a hatósági árat kell megfizetniük. Ha kedvük tartja, a kannájukat is megtölthetik, ám azt már csak piaci áron tehetik meg. Amennyiben a kettőt egyszerre szeretnék kifizetni, rosszul járnak, mert akkor az egész vásárlást a piaci áron kell lebonyolítaniuk. Könnyen kiszámítható, hogy abban az esetben bizony csaknem 15 forintot veszítenek: a benzin piaci ára 779 forint volt tegnap a MOL állomásain. Ötven liter ebből 38950 forintba kerül. A hatósági áron vásárolt benzin (480 forint literenként) 50 literje megvételéhez 24000 forint szükséges. Van mód a többletkiadás elkerülésére: miután valaki megtankolta a kocsiját és fizetett, máris megtöltheti a kannáját, és már mehet is újra a kasszához. Ebben az esetben csak a kannába töltött üzemanyagért kell a magasabb árat megfizetnie.

Fotó: Bús Csaba / Petőfi Népe

A technikai átállás még zajlik a MOL-nál

Sokak fejében a hír hallatán azonnal megjelent egy kérdőjel: nekünk kell figyelnünk, hogy ne lépjük túl az 50 litert? A választ pedig megnyugtató: nem – adott tájékoztatást a MOL a Borsnak. A kútfejek ugyanis le fognak maguktól állni, amint elértük a limitet, azaz nem fogunk tudni többet tankolni. A technikai tudnivalókkal kapcsolatosan Bakos Piroska szóvivőtől pedig azt azt is megtudtuk, hogy a kutak átállítása az új rendszerre – vagyis, hogy 50 liternél egyszerre ne adjanak ki többet – még folyamatban van, a közel 500 kút átállása pár napot igénybe fog venni. A cég azt is kiemeli: ha valaki a pénteki napon még nem tudott a szabályról, többet tankolt hatósági áras benzinből, az 50 liter feletti tankolásra is azt az árat kellett fizetnie. Amennyiben nem így történt, jelentkezhet a MOL ügyfélszolgálatán és kártalanítják.

Az OMV is szigorít a kiadható mennyiségen

Tegnap délelőtt az OMV is hasonló bejelentést tett. A limit náluk is 50 liter. A tehergépjárművek, kamionok, buszok, vagyis a 7,5 tonna feletti járművek, illetve a 3,5 tonna feletti külföldi rendszámú járművek pedig csakis a nagynyomású kútoszlopoknál tankolhatnak, mégpedig a magasabb, piaci áron.

A maximum elvihető mennyiségre mindenhol felhívják a figyelmet Fotó: Bors

Több európai ország követi a magyar példát

Mindeközben míg Európában az egekben van az üzemanyag ára, itthon meghosszabbították a hatósági árat, azaz október 1-ig még biztosan tankolhatunk 480 forintért. Hazánkat ezért a döntésért sok támadás érte Brüsszelből és több európai országból is, ám most úgy tűnik, egyre többen követik a példánkat. Legutóbb a szomszédos Románia jelentette be, hogy literenként 50 banival, 40 forintnak megfelelő összeggel kompenzálják az üzemanyagok árát július elsejétől a következő három hónapban. De Franciaország és Spanyolország hasonló módon védi polgárait, Horvátországban legalább egy hónapra befagyasztották az üzemanyag árát, Németországban pedig csökkentették a benzinre kivetett adót.

Benzinárak Európában:

Ausztria 2,0 EUR 834 Ft

Bulgária 1,6 EUR 674 Ft

Horvátország 1,8 EUR 729 Ft

Csehország 1,9 EUR 775 Ft

Németország 1,8 EUR 756 Ft

Görögország 2,4 EUR 968 Ft

Olaszország 2 EUR 822 Ft

Lengyelország 1,7 EUR 682 Ft

Románia 1,74 EUR 697 Ft

Szlovákia 1,9 EUR 763 Ft

Szlovénia 1,74 EUR 701 Ft

Spanyolország 2,11 EUR 845 Ft