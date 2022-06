700 ezret rakott zsebre a csaló Újpesten, nem hiszi el, mivel magyarázta tettét

Az év egyik legmeglepőbb csereügylete zajlott le Újpesten, május 24-én. Egy XVII. kerületi húsboltos megbízottja ugyanis kifizette a beszállítónak azt a hústerméket, amit korábban megrendelt, azonban később kiderült: nem kifizetés, hanem furcsa csalás történt.

Ugyanis a szervezett találkozón megjelent egy ismeretlen férfi, aki átvette a húsért kifizetendő 700 ezer forintot, majd azzal a lendülettel távozott. Viszont hamar kiderült, hogy csalás történt, ezért a zsaruk gőzerővel keresni kezdték az ismeretlent, akit csakhamar be is azonosítottak, elfogtak, majd csalás miatt ki is hallgattak. Vallomásában viszont hajmeresztő okokkal magyarázta tettét: azt állította, hogy nem szándékos csalás történt. Azt hitte, csak ajándékot kap.

– A 48 éves férfi vallomásában elmondta, hogy azt gondolta a pénzről, ajándékba kapta, így azt átszámolta és zsebre tette. A zsákmányt visszaadni már nem tudta, mivel állítása szerint még aznap elveszítette – írta a Facebookon a BRFK. A pénz helye így egyelőre ismeretlen, a férfi viszont csalás miatt felelhet a későbbiekben.