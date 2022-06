Újabb felhívást tett közzé a katasztrófavédelem a hőség miatt!

Egyre nehezebben viseljük a szerda délelőtt óta tartó közel 40 fokos hőséget. A forróság az egészséges szervezetet is megviseli, nagyon fontos, hogy mindenki vigyázzon magára. Persze az emberek tűrőképessége változó, de fontos, hogy betartsuk a szakemberek javaslatait.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság ezért most viccesen megfogalmazott felhívást tett közzé Facebook oldalán. Figyelj, most van az, amikor a halasztható dolgokat tényleg halasztani kell – kezdték és felsorolták mire is gondoltak:

fűnyírást

nagybevásárlást

nagybefőzést

kávézást a tűző napon

játszóterezést

sok fröccsöt, kevés árnyékban

házikedvencek itt-ott felejtését

kertrendezés



Amit tehetsz