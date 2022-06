Turisták közé hajtott egy sofőr Kőszegen, egy nőt falhoz nyomott

A 112 Press úgy tudja, hogy a BMW sofőrje egy nagyobb gázfröccsel fordult be a Temető utcába, ahol viszont elvesztette uralmát a kocsija felett, az autó kisodródott, és mind a két oldalról nekiment a házfalnak.

Az utcán éppen egy háromtagú turista csoport sétálgatott és egy helyi férfi, akik közül egy nőt a férfi rántott el az útból, a harmadik nőt nem érte el a kocsi, viszont az elöl sétálónak egyenesen nekivágódott, és az egyik házfalnak nyomta az asszonyt. Az autó olyan erővel csapódott be, hogy a kisbolt fala egy részen be is szakadt.

A történtek után azonnal mentőket hívtak, akik a súlyosan sérült nőt a Markusovszky kórházba vitték, míg a helyszínre érkező segítség és az ottlévők a BMW-t kezdték porraloltóval eloltani, ugyanis a motortere izzani kezdett, nem sokkal később a tűzoltók is oda siettek.

Egyelőre nem tudni, pontosan mi okozta az ütközést, és azt sem, hogy milyen állapotban van a sérült nő, a lap úgy tudja, hogy gerincsérülés gyanúja is felmerült.