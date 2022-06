Túlélte kamionosként az öngyilkost, most egy kamion tarolta le Szombathelyen

Egy kamionos balesethez riasztották a rendőröket, a mentőket és a tűzoltókat Szombathely környékére, a 86-os számú főútra, miután egy kamion ütközött össze egy külső sávban haladó BMW-vel. Szerencsére az esetben senki nem sérült meg, sem a vétlen autós, sem annak a vele utazó felesége, sem pedig a kamion sofőrje, a kocsiban viszont jelentős kár keletkezett. Azonban a baleset kapcsán hátborzongató előzményre derített fényt a 112 Press. Kiderült, hogy a férfi egyáltalán nem véletlenül járt éppen Szombathelyen, hanem azért, mert tavaly októberben – szintén vétlen félként – szenvedett balesetet, sajnálatos módon akkor sokkal tragikusabb módon: akkoriban ugyanis ő közlekedett kamionnal, amikor egy ámokfutó sofőr áttért a szembejövő sávba, és azért, hogy öngyilkos legyen, egyenesen a kamionba rohant. Bár a kamionos megpróbálta elkerülni az ütközést, esélye sem volt, a két jármű frontálisan egymásba csapódott. A ko­csi sofőrje azonnal meghalt, míg a kamionos olyan súlyos csigolyasérüléseket szenvedett, hogy a szakmáját sem tudta folytatni. Éppen ennek az esetnek a kapcsán járt most Szombathelyen, hogy kihallgassák és ügyet intézzen. Amikor a baleset érte, már hazafelé autózott a meghallgatásról.

A tavaly októberi eset ha­sonlít ahhoz a hátborzongató történethez, amelyről akkoriban a Bors is írt: októberben a 71 éves dörgicsei családapa, Cs. Gábor minden előzmény nélkül áttért a szembejövő sávba a 84-es úton, és egyenesen egy aszfaltozó kamionba szaladt, a kamion pedig az árokba borult, az ütközéskor Cs. Gábor azonnal meghalt. Az ügy azonban bizarr fordulatot vett, amikor kiderült, hogy a férfit anyaszült meztelenül találták meg a kocsiban. A tűzoltók szinte ezzel egy időben vonultak ki egy dörgicsei tűzhöz, ahol nemcsak hogy porig égett egy családi ház, de egy holttestet is találtak bent. Hamarosan rájöttek a sokkoló kapcsolatra, mivel kiderült, hogy a családapa pontosan ebből a házból indult tragikus utolsó útjára, a házban talált holttest pedig a felesége volt. Az eset még a sokat látott tűzoltókat és rendőröket is megdöbbentette.

A mostani ügyet a rendőrség vizsgálja, bár a kamion szlovák sofőrje elismerte felelősségét az ügyben.