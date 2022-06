Szökött pitont keresnek Budapesten

Egy királypiton elkóborlását plakátok hirdetik a budapesti Damjanich utcában: gazdái a járókelők segítségére számítanak a házi kedvenc megtalálását illetően. A tulajdonosok állítják: az 1 méteres hüllő nem jelent veszélyt sem az emberre, sem a háziállatokra, elvégre méregfoga nincs, támadás helyett pedig inkább csak összehúzza magát félelmében – ettől függetlenül az érintett társasház egyik lakója már a költözés gondolatával kokettál.

A május 27-én megszökött állat felkutatásának érdekében kihelyezett plakátok Pitonka tulajdonosainak elmondása szerint egy veszélyes állatok befogásával foglalkozó szakember ötletét dicsérik, melyet most nem minősítenénk – megtette helyettünk egy másik szakember.

Megrémültek a környéken lakók, amikor olvasták a hirdetést

– Az efféle felhívások szinte kizárólag pánikot keltenek, a kígyó ugyanis így sosem lesz meg, illetve csakis magától bújik majd elő – magyarázta Both Zoltán. Az állatbefogó szerint a kígyó vélhetően egy sötét, elszigetelt helyen bújhatott meg. – Minél szűkebb zugot talál, annál nagyobb biztonságban érzi magát, rémületében pedig nem az lesz az első dolga, hogy vadászon magának egy rágcsálót – fejtette ki a szakértő, hozzátéve, ezek a pitonok ilyen esetekben nem igazán foglalkoznak a táplálkozással, hiszen hosszú hónapokig kibírják élelem nélkül.

Pitonka gazdája és Both Zoltán mindenesetre egy véleményen vannak: mivel az állat teljesen veszélytelen, a rendőrségen, illetve más hatóságnál sem kellett bejelentést tenni az eltűnése miatt.

Both Zoltán szerint teljesen ártalmatlan állat a királypiton

– Ez az Afrikában őshonos faj olyannyira ártalmatlan, hogy még engedély sem kell a tartásához, ráadásul pár 10 ezer forintért már beszerezhető – mondta el a szakember.

Both szerint éppen ennek köszönhető, hogy sok esetben a szakmaiság látszatát sem keltő sufnituning terráriumokba kerülnek, melyek falának feszülve könnyen a szabadba szólíthatja őket az ösztön, elvégre ha nem is bánt, a piton is csak vadállat.