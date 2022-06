Szinte a vírusnál is fertőzőbb a Bors új játéka

Teljesítsd a heti 6 kihívást, mert most a Bors Csillag nyereményjátékával hetente 3x100.000 forint ütheti a markod. Gyere vissza 4 naponta a borsonline.hu/csillag oldalra, mert új feladványok várnak rád!

Gyűjts minél több pontszámot az oldalon, hogy a játék végén a ranglista első 10 helyezettje közé kerülj és Tiéd legyen a páros Lupa Beach belépőjegy egyike. Játssz minél többször, és csobbanj velünk a nyárba!

Te mennyire ismered a sztárok és az asztrológia világát? Kattints a borsonline.hu/csillag oldalra és tedd próbára magad!



Játék időszak: 2022.06.30-2022.07.15.

Joshi Bharat biztosan feltűnik majd a játékunkban, hiszen az indiai származású műsorvezető igencsak kalandos életutat járt be, amióta 20 évesen a nyakába vette a világot. Talán segítség lehet az a tény, hogy annak idején színészi ambíciókat dédelgetve érkezett és telepedett le Magyarországon. De vajon a sorselemzéssel is foglalkozó híresség szereti-e a netes és egyéb kvízeket, játékokat?

„Ha direktbe nem is keresem ezeket a játékokat, bele-belefutok néha ilyen kihívásokba és ha megtetszik a tematika, vagy csak egyszerűen próbára szeretném tenni a tudásomat egy-egy témában, rászánom az időt. Tulajdonképpen nemcsak arra jók ezek a játékok, hogy felmérje az ember a tudását, hanem arra is, hogy ha csak egy percre is, de kiszakadjon a valóságból. Arról nem beszélve, hogy egy sikeresen kitöltött kvíz, vagy megnyert játék sikerélményt ad, ami sosem árt”- mondta nevetve Joshi Bharat.