A legkisebb Nagy – Tündéri babás fotót posztolt az Exatlon sztárja

Mint arról korábban a Bors is beszámolt, néhány hónapja a Dominikán zajló verseny miatt otthon hagyta várandós feleségét Nagy Dani, az Exatlon Hungary All Stars évadának kihívója. Bár a versenyző akkor kijelentette, hogy ha távolléte alatt indulna be a szülés, gondolkodás nélkül repülőre szállna és feleségéhez, Ramónához rohanna, de a csinos édesanya még időben megnyugtatott mindenkit, hogy szerelme haza fog érni a második baba születéséig. Szerencsére ez így is lett, Dani jelen lehetett második gyermekének születésekor, és büszkén jelentette be közösségi oldalán: az volt élete második legboldogabb napja – első ugyanis kisfia születésének napja volt.

A boldog apuka rendszeresen posztol mesés fotókat családjáról, így tett nemrégiben is: a kis Elízt karjaiban tartva szelfizett egyet otthonukban.

A legkisebb Nagy ❤️

– írja fotója alatt Nagy Dani.