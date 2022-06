Most jelentette be a gyászhírt a zenekar: Elhunyt a a Bon Jovi együttes alapító tagja

– Mély fájdalommal tudatjuk, hogy kedves barátunk, Alec John Such meghalt. A Bon Jovi alapító tagjaként Alec jelentős szerepe volt a banda létrehozásában. Őszintén szólva, rajta keresztül találtunk egymásra. Tico gyerekkori barátja volt, és ő hozta el Richie-t is, hogy lásson minket fellépni. Alec mindig is vad és élettel teli volt. Ezek a különleges emlékek ma egyszerre csalnak mosolyt az arcomra és könnyet a szemembe. Nagyon hiányozni fog nekünk – áll az együttes közleményében.

Alec, you will be missed pic.twitter.com/ilfTeYyQhR — Bon Jovi (@BonJovi) June 5, 2022

A Bon Jovi 1983-ban alakult New Jersey-ben, és olyan népszerű slágerei voltak, mint a "Livin' On a Prayer" és a "Wanted Dead or Alive", melyeket a mai napig töretlenül játszanak a rádiók -szúrta ki a Blikk.