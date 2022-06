Először szólalt meg magyar majomhimlős beteg, ezeket mondta

Szinte fel sem ocsúdott a világ a koronavírus-járványból, pár hét múlva megjelent egy másik kórokozó, a majomhimlő. Egyre több helyről halljuk, hogy újabb és újabb eseteket jelentenek be, bár szerencsére koránt sem olyan ütemben, hogy egy újabb pandémiától kellene tartanunk. Ugyanakkor tény, hogy már Magyarországon is vannak fertőzöttek, és noha még sok a tévhit a vírussal kapcsolatban, egyre több beszámoló jelenik meg a világsajtóban a betegségről. Hazai érintett ugyanakkor eddig még nem szólalt meg. Hangsúlyozzuk: eddig, hiszen most az öt magyarországi regisztrált majomhimős egyike úgy döntött, elmeséli történetét.

Németországban kaphatta el

Ugyan a Blikknek nyilatkozó férfi sem az arcát, sem a nevét nem vállalta, történetét szívesen megosztotta. Mint elárulta, pár nappal egy berlini nyaralásról hazatérve lázasodott be. Ugyan a testhője nem ment 38 fok fölé, öt napig nem is múlt el, emellett a feje és az izmai is fájtak, ahogy ő fogalmazott, úgy érezte magát, "mint egy mozgáskorlátozott öregember". A lágyéki nyirokcsomói is begyulladtak.

– Eleinte Lyme-kórra gyanakodtam, mert nem sokkal korábban megcsípett egy kullancs, s annak is hasonlóak a tünetei – meséli a harmincas évei közepét taposó fiatalember. – Aztán az egyik partnerem, akivel odakint testi kapcsolatba kerültem, felhívott, hogy majomhimlős, nézessem én is meg magam.

A férfinek ekkorra az intimtestrészén is lett egy nyílt sebe, így szinte biztos volt benne vizsgálat nélkül is, hogy majomhimlős. Sajnos péntek délután lévén már nem tudott orvoshoz menni, csak hétfőn, amikor is a bőrgyógyász három helyről is vett mintát tőle, hogy megerősítse: valóban az egész világot rettegésben tartó kórról van szó.

Végül kettő-négy hét izolációt írtak elő neki. Gyógyszer jelenleg nincs a majomhimlőre, ám a férfi szerencsére már jobban van. Mint mondta, pont a hétvége volt a legrosszabb, mielőtt orvos látta volna.

– Szombatra a sebem környéke is begyulladt, akkor elég rosszul voltam, de másnapra már sokkal jobban. Mondhatom, hogy a betegség ötnapos, felívelő szakasza után akkor kezdődött a lefele ívelő – magyarázta.

– Bár be vagyok zárva az otthonomba, de a nehezén már túl vagyok, a kiütések nem fájnak, nem undorítóak, csak enyhén viszketnek. Nekem például a kezemen egyetlen kiütés sincs, az egész testemen, arcomon elszórva talán tíz-tizenkettő.