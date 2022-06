Magda Liliána: Boldog vagyok, hogy döntős lettem

Név: Magda Liliána

Lakhely: Budapest

Életkor: 21

Magasság: 160 cm

Csillagjegy: Bak

Kedvenc étel: sushi

Kedvenc ital: limonádé

Kedvenc zene: J Balvin - Loco Contigo

Kedvenc parfüm: Tom Tailor - For Her

Három nyelvből van nyelvvizsgám: spanyolból felsőfokú, középfokú portugálból és angolból. Az iskola mellett spanyoltanárként dolgozom és korrepetálok. Részt veszek egy mentor-hallgató programban, ahol olyan halmozottan hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozunk, akiknek nem minden körülmény adott a tanulásukhoz.

Kedvenc sportom a boksz, amit 16 évesen kezdtem. Két évig versenyeztem, mérkőztem magyar bajnokságon, budapesti kupán.

Már tavaly is jelentkeztem a Tündérszépekre, mert régi álmom volt részt venni egy szépségversenyen, és úgy gondoltam, idén is megpróbálom, annak ellenére, hogy akkor nem jutottam be a döntőbe. Létrehoztam egy külön portfóliót, amit kitettem az internetre. Az Instagram-oldalamnak már több mint tizenegyezer követője van.

Amikor láttam, hogy idén sem jutottam be a döntőbe, csalódott voltam, aztán egyik reggel megszólalt a telefonom. A Mediaworkstől hívott egy hölgy, hogy mégis döntős vagyok. Anyukám csak azt látta, hogy elsírtam magam, két percig megszólalni sem tudtam. Aztán kiírtam a Facebookra, amit sokan lájkoltak és sokan írták, hogy büszkék rám.

Már meghívtak a forgatásra is, ahol minden döntős lánnyal készül felvétel.

Tavaly óta fogytam, az arcom is változott, a hajam sötétebb és hosszabb lett. Eddig is jártam edzőterembe, de most még több láb és has gyakorlatot fogok végezni, hogy megőrizzem az alakom.

Azzal, hogy bejutottam a döntőbe, már teljesült a gyerekkori álmom, és ez nagy előrelépési lehetőség a modellpályámhoz. Tavaly óta sok megkeresést kapok. Holnap például egy jótékonysági eseményen több ruhának is én leszek a modellje a kifutón. 160 cm magas vagyok, és azt gondolom, az alacsony lányoknak is meg kell adni a lehetőséget a modellkedéshez, mert a szépség nem mérhető magassággal vagy kilókkal, a szépség maga az ember, a teljes valójában.