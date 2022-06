Undorító, mit tett ez a nő a saját kezével, ráadásul önszántából

Már az édesanyjának is hosszú körmei voltak, így a hatvanéves asszonynak is természetes volt, hogy nem vágatja le őket, azt azonban nagy valószínűséggel még a saját családja sem gondolta, hogy az indianai Gary városában élő Cordelia Adams több mint három évtizedig növeszti azokat. Pedig épp így alakult: az extrém megjelenésű hölgy ujjai utoljára 1989-ben néztek ki hétköznapian. Jelenleg nagyjából 30 centisek a körmei, igaz, volt már, hogy valamelyik jó 40 centisre is megnőtt.

Mondanunk sem kell, legalább annyian csodálják, mint amennyien kritizálják és támadják, főleg annak fényében, hogy Cordelia a közösségi felületeken is hirdeti magát és megjelenését: TikTok-oldalát 800 ezer ember követi, volt videója, amit eddig több mint 25 millióan néztek meg, pedig csupán azt mutatja be benne, miként veszi le a gyűrűit.

Mint az asszony magyarázza, kifejezetten élvezi a kisvideók készítését, és az sem különösebben zavarja, hogy jó pár kemény beszólást kap. Sőt!

– Még ha a kommentek nagy része negatív, akkor is szeretem csinálni. Élvezem, hogy válaszolhatok rájuk – magyarázta. Azt azonban elismeri: az olyan kérdések, mint hogy miként tud enni ekkora körmökkel, vagy hogyan tud így tisztálkodni, őt is felidegesítik.

Cordelia egyébként műkörmösként dolgozik, és sikerült kifejlesztenie egy olyan módszert, amivel a hatalmas körmök nem akadályozzák a napi munkában. A titok állítólag annyi, hogy nem az ujjbegyeit használja, mint bárki más, ezzel pedig gyakorlatilag kikerüli azt, hogy a körmei útban legyenek.