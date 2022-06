Honvédelmi miniszter: a kormány számára a magyar emberek biztonsága a legfontosabb

Szalay-Bobrovniczky Kristóf angolul és magyarul is elmondott köszöntőjében azt mondta, Magyarország elkötelezett a NATO mellett, a magyar katonák rendszeresen együtt gyakorlatoznak más NATO-katonákkal. A most kezdődött magyar-amerikai közös gyakorlatot különleges alkalomnak nevezte, miután "az orosz-ukrán konfliktus fizikai közelségében" gyakorlatoznak, járőröznek a katonák.

Az ukrajnai háborúval kapcsolatban azt mondta, a NATO álláspontja továbbra is egybeesik a magyar nemzeti érdekkel, miszerint mindent meg kell tenni azért, hogy a konfliktus ne terjedjen tovább Ukrajna határán.

Hozzátette, a térségben a katonáknak kettős feladatuk van: a humanitárius tevékenység mellett biztosítaniuk kell Magyarország határainak védelmét, de a NATO tagjaként ebben a feladatban is számíthat szövetségeseire az ország. Szalay-Bobrovniczky Kristóf utalt rá, hogy minden évben vannak olyan hazai és nemzetközi gyakorlatok, közös kiképzések, felkészítések és feladatok, amelyre NATO-tagországok katonái érkeznek hazánkba.

A miniszter fontosnak nevezte, hogy a Magyar Honvédség a mostani háborús helyzetben is fentartsa a NATO szerepvállalásának szintjét.

A magyar-amerikai kapcsolatok egyik kiemelkedő eleme mindig is a katonai együttműködés volt - mondta, megjegyezve, hogy a jövőben is e jó kapcsolat folytatására törekednek. "Tesszük ezt most úgy, hogy közösen látunk el járőrfeladatokat azért, hogy még felkészültebben és sikeresebben tudjunk a jövőben együttműködni" - mondta a miniszter Hajdúhadházon.

Ruszin-Szendi Romulusz altábornagy, a Magyar Honvédség (MH) parancsnoka jelezte: a magyar és az amerikai katonák június 13-15. között tervezetten közös járőrtevékenységeket hajtanak végre Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében.

Hozzátette: a magyar és az amerikai katonák rendszeresen vesznek részt közös gyakorlatokon, de együtt szolgálnak Irakban és Afganisztánban, "attól függően hova szólít bennünket a szövetség".

Az altábornagy fontosnak nevezte azt a tudást, tapasztalatot, amit egymástól tanulnak a különböző nemzetek katonái.