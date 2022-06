Lesújtó hír érkezett: Feladta a harcot a legenda

Elhunyt 85 éves korában, hosszú, súlyos betegség után Ávráhám Ben Jehosua, Izrael egyik legelismertebb írója - írta a Háárec című újság hírportálja kedden.

A. B. Jehosua könyveit számos nyelvre lefordították. Magyarul az Apáról fiúra, a Mr. Mani, A személyzetis küldetése, Az ötödik évszak, a Szerelmesek és a Kései válás című műve is megjelent. Jehosua 1936-ban született Jeruzsálemben, munkássága azonban Haifa várossal forrt össze, ahol évekig tanított az egyetemen.

Első elbeszélésgyűjteménye, Az öreg halála 1963-ban jelent meg. Öt évvel később újabb novellagyűjteményt publikált Az erdőkkel szemben címmel. A kötet egyik, már 1965-ben kiadott, Három nap és egy gyermek című történetéből Uri Zohar filmet rendezett, amelyet 1967-ben mutattak be, főszereplője elnyerte a legjobb férfi színész díját a cannes-i filmfesztiválon.

Jehosua első regénye, a Szerelmesek 1977-ben jelent meg. Számos nyelvre lefordították, és több színházi és filmes változata is elkészült. Más könyveit is megfilmesítették, köztük az 1994-ben kiadott Visszatérés Indiából címűt és a 2004-ben megjelent A személyzetis küldetését is. Több színdarabot is írt.

Az évek során elnyerte a rangos izraeli irodalmi díjakat, többek közt a Bialik-díjat, a Brenner-díjat és az Alterman-díjat, valamint külföldi elismeréseket, köztük a francia Medis-díjat. Az ország legrangosabb elismerésével, az Izrael-díjjal 1995-ben tüntették ki.

A. B. Jehosua politikailag is aktív volt, többször megszólalt az izraeli-palesztin viszályról és a nemzeti kérdésekről. 1976-ban felszólította a politikai vezetést, hogy kezdjen párbeszédet a Palesztin Felszabadítási Szervezettel.

Az író az izraeli békemozgalom aktív tagja volt, együtt küzdöttek a palesztin-izraeli viszály békés, tárgyalásos rendezéséért, a független Palesztin Állam létrejöttéért Ámosz Ózzal és David Grossmannal, Izrael nemzetközileg is ismert íróival.

Előbb a szociáldemokrata Munkapárt tagja lett, majd később a baloldali liberális Merec párthoz csatlakozott, és benne volt az 1967-es területeken a palesztinok jogaiért küzdő Becelem nevű szervezet vezetői tanácsában is.

Izrael nagy írói és mesemondói közé tartozik, akinek felejthetetlen alkotásai továbbra is elkísérnek bennünket generációkon át

– közölte halála hírére Jichák Hercog államelnök.

– Ég veled, A. B. Jehoshua, nagyszerű és úttörő héber író, aki jelentős erkölcsi szerepet is vállalt a béke és az igazságosság megteremtésében – búcsúzott tőle a Twitteren Tamar Zandberg, a Merec párt egyik vezetője.

A világhírű írót szerdán helyezik örök nyugalomra egy észak-izraeli kibucban.