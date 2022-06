Ez a magyarok kedvenc ízesített söre az idén

Ennek járt utána a Ripost. Meggyes, málnás, áfonyás, vagy éppen dinnyés. Csekély alkoholtartalmú, vagy éppen alkoholmentes. Igazán különleges kézműves. Ma már rengeteg változatban és ízesítésben kínálják a nyári kánikulában oly sokak kedvencévé vált söröket.

Milyenek mostanában a trendi sörök? Az erősebbek, vagy a csekélyebb alkoholtartalmúak kedveltebbek? Az ízesítettek? Erről kérdeztük a szakembert.

Magyarországon 100 kisüzemi sörfőzde van, ez a magyar piac 3 százaléka

– mondta lapunknak Gyenge Zsolt. A Kisüzemi Sörfőzdék Egyesületének elnöke szerint évszaktól függ, hogy éppen melyek a legkeresettebb termékek. Télen inkább a nagy testű barna sörök, míg nyáron a gyümölcsös ízesítésűek.

Fotó: MartaCsorba

„A meggy sör idén is folytatja minden bizonnyal nagy menetelését és a málna is jól menne, ám sajnos nincs hozzá elég valódi alapanyag. A mi fóti sörfőzdénk például idén a dinnyés-lime-os és feketeribizlis sörrel rukkolt elő, de van már például trópusi gyümölcsös is" – teszi hozzá a szakember.

Mint mondja 100 éve és 100 év múlva is a 4,5-5 százalék alkoholtartalmú sörök lesznek a legkedveltebbek, ám az alkoholmentes sörök piaca is nő, ám ők kézműves gyártókként nem igazán készítenek ilyen söröket.

A 2011. és 2016. között rendszeresen megtartott Főzdefeszt a magyarországi kisüzemi sörkészítés legfőbb seregszemléje és találkozója volt. A rendezvény, hat év szünet után, június 17-19. között, több mint 20 magyar sörfőzdével tér vissza erre a hétvégére a Városligeti Napozórétre.

A Főzdefesztre a belépés ingyenes, a sörkóstoláshoz fesztiválpoharat kell vásárolni, amely kimondottan sörkóstolásra fejlesztett, Stöltzle kóstolópohár. A fesztivál készpénzmentes, fizetni HelloPay Fesztiválkártyával, vagy érintéses bankkártyával lehet.

Lapunk munkatársai is kilátogattak a helyszínre, hogy megtudjuk mire is vágynak idén a sörivók.

Pénteken már kora délután többen üldögéltek a kellemes melegben a padokon, kezükben söröspoharakkal. Péter és Tímea is komótosan kortyolgatta a hideg sört.

„Számomra inkább az IPA vonal a nyerő" - mondja Péter. Timi ugyanakkor a meggysörre esküszik. Az IPA neve egyébként onnan ered, hogy a 18. században, amikor India brit gyarmat volt, az oda szállított sörökbe nagy mennyiségű komlót tettek, hogy kibírják a hosszú hajóutat anélkül, hogy minőségük leromlana.

Fotó: Sandor Bankuti

Az Alkimista Sörfőzdénél többen is állnak, megnézzük mit is kínálnak.

Mi Hódmezővásárhelyről jöttünk, a coviddal

- mondja viccesen Berkeszi Andor, a sörfőzde tulajdonosa, majd hozzáteszi: 2019 októberében hozták létre a főzdét.

„Három sörrel készültünk. Búza- és meggysörrel, valamint egy kölsch-típusúval, ami egy speciális élesztővel készül. Korábban ez fogyott a legjobban egy másik fesztiválon, így mindenképpen meg akarjuk itt is mutatni" - mondja a főzde tulajdonosa, aki arra számít, hogy vasárnap estig sokan látogatnak majd el Főzdefesztre a Városligetbe.

Fotó: Sandor Bankuti

Az egyik padnál egy feltűnően sötét sört kortyol egy fiatalember. Kiderül, hogy amerikai.

„Ez egy sötét, úgynevezett stout sör" - mondja Matt, akiről hamar kiderül, hogy kedveli a savanyú söröket is, így a meggysör a másik kedvence.

A feleségem Amerikában élt, ott ismerkedtünk meg. Szeretem a magyarokat, mert bár néha komolyak, egy sör már segít abban, hogy rendkívül barátságosak, közvetlenek legyenek

- mosolyodik el a fiatalember.

Fotó: Sandor Bankuti

A sör a legnépszerűbb alkoholos ital

A Központi Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 2015 és 2019 között folyamatosan nőtt Magyarországon a sörgyártás. 2020-ban azonban drasztikusan, 13 százalékkal visszaesett. A nagymértékű csökkenést jelentős részben a Covid19-járvány miatti fogyasztáskiesés okozta. A korlátozások nyomán a tavaszi és a késő őszi hónapokban a vendéglátóegységek bezártak, vagy csak korlátozottan fogadhattak vendégeket, a sörgyárak és a sörfőzdék által támogatott kulturális és sportrendezvények, fesztiválok, város- és falunapok pedig többnyire elmaradtak. A magyarországi sörkínálatot alapvetően a hazai termelés biztosítja. A sör népszerűségét jelzi, hogy azok közül, akik 2019-ben legalább hetente egyszer fogyasztottak szeszes italt, 63 százalékuk ivott sört (is). A legalább heti egy alkalommal valamilyen sörkészítményt fogyasztók túlnyomó többsége férfi (86%).Az átlagos sörfogyasztó férfi 47 éves, középfokú végzettséggel rendelkezik és hetente átlagosan 2,8 liter sört iszik.