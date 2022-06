Esélyegyenlőségi napok a Városligetben: Ekkora kihívás gyengénlátóként élni

A „Tégy egy lépést!” nevet viseli az a két esélyegyenlőségi nap, melyeket június 10-11-én tartanak a Városligetben található Millennium Házában. A helyszínválasztás nem véletlen, a Városliget az első olyan közpark Magyarországon, ahol a fogyatékossággal élők speciális igényeit is figyelembe vették a parkrehabilitáció során. A metropol stábja részt vett a kétnapos programsorozat első napján: kipróbálhatták speciális szemüvegeket, amik segítségével megtapasztalhatták, hogy mit érzékelnek a gyengénlátók egy feladatlap kitöltése közben vagy a hétköznapi életben. Emellett alapvető jelnyelvi leckéket is vehettek.

Iskolás gyerekek csoportjait követhették végig, akik az érzékenyítés hatására sokkal segítőkészebbek és megértőbbekké váltak a sérült társaik felé. Szívszorító történeteket hallgattak végig olyan gyermekekről és felnőttekről, akik speciális oktatáson és nehézségekkel teli életen keresztülmenve küzdöttek azért, hogy minél boldogabb és teljesebb életet élhessenek társaikkal.

A gyengénlátó „szobában” is jártak, ahol a programban részt vevő egyik kisiskolás mutatta meg a feladatot.

„A szemüvegekben különböző erősségek vannak: van, amikor csak a fehér lapot lehetett látni, az volt a feladat, hogy minden szó más betűtípussal volt írva, és így kellett kitölteni. Volt, amelyiket el se lehetett olvasni. Így megtapasztalhattuk, hogy a gyengénlátók melyik betűtípusokat tudják jobban elolvasni. Én a félkövérrel kinagyított, erősebb fekete betűket láttam jobban. Alapból elolvasnunk is nehéz volt, sokkal nehezebb lehet így tanulni is. Nekem osztálytársam is van, aki gyengénlátó, jobban érzem így, hogy ő min megy keresztül. Ezek után biztos, hogy máshogy fogok hozzáállni, eddig nem igazán tudtam milyen lehet neki, most már tudom, és ennél még sokkal is rosszabb, mivel a mindennapokban is ezt átéli. Ha kérdez valamit innentől, hogy mi van a feladatban, akkor felolvasom neki, vagy segítek neki, diktálok neki, innentől biztosan többet fogok neki tudni segíteni. Hasznos ez a program nagyon” – magyarázta Szél Dominika általános iskolai tanuló.

Szél Dominika általános iskolás tanuló mutatta be a feladatotFotó: Metropol

Az iskolás csoportokat kísérő egyik tanárnő beszámolt a lapnak arról, hogy milyen módon segítenek az oktatásban a gyermekek elfogadásra való nevelésében.

„Ágoston Adrienn vagyok, a fóti Fáy András Általános Iskolából és a 4.B és a 4.C osztályt hoztam magammal erre a programmal. Mi 4 éve rendszeresen érzékenyítünk, segítünk a gyerekeknek, hogy az elfogadás a hétköznapjaik része legyen. Azt gondolom, hogy alapból ez a család feladata, de második számú legfontosabb szereplőként mi pedagógusok tudunk ebben részt venni” – nyilatkozta lapunknak a tanárnő, aki maga is gyógypedagógus hallgató. „Szerintem minden osztályban előfordul már valamilyen speciális szükségletű tanuló. Köztünk élnek, és mióta integráció van, azóta megjelennek a hétköznapi tanintézményekben is, nem szegregáltan tanulnak csak. A gyerekek családjában is előfordul, a téma adja magát. Vitatkozunk róla, megbeszéljük, mit tudunk tenni, hogyan tudunk segíteni, ez napi téma már. Az élethosszig tartó tanulás arról szól, hogy próbálunk erre felkészülni. Nehézséget okoz talán az eszközhiány és a fejekben megtalálható gátak, az el nem fogadás. Ezzel a legnehezebb megküzdeni. Ha egy gyerek a családjában nem ezt látja, akkor az én dolgom sokkal-sokkal nehezebb. Amennyiben egy olyan családban nő fel a gyerek, akik elfogadóak, ott a gyerek is érzékeny lesz a témára. Ez feladatom, még ha nem is tudom teljesen pótolni, ami a családból jön. Magyarországon nagyon jó kedvezményezések és programok vannak, mint a mai is” – mondta el Ágoston Adrienn osztályfőnök.

Ágoston Adrienn osztályfőnök és gyógypedagógus hallgató, aki feladatának érzi, hogy ő is minél jobban az elfogadásra oktassa diákjaitFotó: Metropol



Egy bátor kisfiú, Ábel is kiállt társai és a program résztvevői elé, hogy megossza személyes történetét.

„A barátaim biztattak, hogy álljak ki és mondjam el, mi történt velem. Amúgy jó volt, hogy megoszthattam másokkal is. A saját példámmal szerintem motiválni is tudok másokat. Én már úgy születtem, hogy dongalában volt, és nagyon sokat voltak kórházban, hétszer műtöttek. Nagyon jó volt, hogy ezt elmondhattam. Rendőr szeretnék lenni, ha nagy leszek, mert megszeretném menteni a világot. Most volt novemberben egy műtétem, most már jobban vagyok, nem tudom hogy ez az utolsó volt-e. Én a mostani programok közül a látássérültes szobára vagyok legjobban kíváncsi” – mesélte el történetét Ábel, aki már biciklizni és úszni is szokott.

Ábel volt az egyik legbátrabb kisfiú, aki megosztotta történetét a közönséggelFotó: Metropol

Szombaton Gryllus Vilmos, Barabás Lőrinc és Hoppál Mihály koncertezik. A családi napon való részvétel ingyenes. Mindenkit arra buzdítunk, hogy bátran vegyetek részt a rendezvényen, hogy jobban beleláthassatok és megérthessétek, hogy milyen életutat járnak be a speciális igényű gyermekek.

A „Tégy egy lépést!” esélyegyenlősségi napok részletes programja itt érhető el.

június 10. – szakmai nap

https://millenniumhaza.hu/programok/tegy-egy-lepest-eselyegyenlosegi-napok-a-millennium-hazaban-szakmai-nap-osztalyoknak-es-pedagogusoknak

június 11. – családi nap

https://millenniumhaza.hu/programok/tegy-egy-lepest-eselyegyenlosegi-napok-csaladi-nap-i-2022-junius-11