Elhunyt a magyar tévézés történetének legendás alakja

Ámuló tömeg gyűlt össze egy kedves, pestszentlőrinci lakásban szinte minden tévéadás előtt 1957-ben. Ekkor ugyanis még csodájára jártak a televíziónak, ritkaságszámba ment, ha valaki tarthatott egy készüléket otthon. Frey György azonban ezek közé a kivételek közé tartozott, és elsők között vásárolt televíziót magának és családjának, mi több, ezután ő lett a magyar televíziós történelem első magyar előfizetője. A 94 éves korában elhunyt Gyuszi bácsit valóságos technikai zseniként ismerték, halálakor is nyolc tévéje volt.

Gyuszi bácsi első szerelme: egy Orion AT 501-es - Fotó: Fortepan

Az egész utca a vendége volt

1957-ben kezdődött a magyar televíziózás kísérleti adása, ekkor azonban még nem sokan dicsekedhettek azzal, hogy saját készülékük legyen. Frey György azonban az elsők között vásárolt magának egy készüléket, onnantól az egész utca az ő vendége volt, ha ment a műsor. A műszerészként dolgozó Gyuszi bácsi már fiatalon a technika szerelmese volt,

nem csoda, ha keményen összespórolt pénzét rögtön erre költötte.

– Igyekeztem beszerezni mindent, ami majd a családalapításhoz szükséges lehet, porszívót, rádiót, televíziót. Egy újsághirdetésre figyeltem fel, és 1957 májusában vásároltam meg a készüléket, egy Oriont AT 501-est – mesélte akkor Gyuszi bácsi egy korabeli lapnak – Eleinte csalódtam a televízióban, mert szürke, életlen, homályos volt a kép. De aztán megjavult, talán éppen akkoriban, amikor megnősültem – mesélte anno mosolyogva.

Frey György kezdetben csalódott a tévékészülékben, mert szürke és homályos volt a kép, de hamar javult a minőség, akkor, amikor megnősült Fotó: Saját

Korábban érkezett

A kezdeti csalódás után viszont megszerette a televíziót, olyannyira, hogy ő volt az első előfizető Magyarországon. Az adások ugyanis a bevezető után egy év múlva fizetősökké váltak, Gyuszi bácsi pedig nem tétlenkedett.

– A Magyar Televízió meghirdette, hogy elő lehet fizetni, ehhez pedig a megadott napon be kellett menni a tévészékházba – mesélte a Borsnak a család egyik rokona, József. – Hát bizony Gyuszi bácsi előző nap odament a székházhoz, de mondták, csak másnap reggel 8-kor indul az előfizetés, mire csak annyit mondott: nem baj, megvárja. Majd leült, és ott maradt egészen másnapig. Így lett ő az első televíziós előfizető itthon – mosolygott József, aki mindenkihez hasonlóan rajongott Gyuszi bácsiért.

A 94 éves korában elhunyt férfinak halálakor is nyolc készüléke volt Fotó: Saját

Valódi technikai zseni volt

Első előfizetőként ezután szinte minden évfordulóra kapott emléklapot, cikkek születtek a férfiről, akinek itt nem ért véget a technika iránti szenvedélye.

– Amikor 1987-ben kiadták a nem is hazai, hanem kuvaiti piacra szánt első kép a képben tévét, és Gyuszi bácsi az újságból megtudta, hogy van ilyen, azonnal elment venni egyet, abból is övé volt itthon az első – mesélte József. Hozzátette: halálakor is nyolc televízió volt a Frey-lakásban. Mint kiderült, a férfi ténylegesen technika zseni volt.

– Kőbányán dolgozott műszerészként, de minden érdekelte, ami a technikával kapcsolatos. Valódi csodabogár volt, amihez nem értett a munkája miatt, azt magától megtanulta, elképesztő volt – szögezte le József. – Minden érdekelte őt, ami technika, gyűjtötte is ezeket, ez volt az élete, no meg a fotózás, még saját laborja is volt. Ezért is van sajnos kevesebb kép Gyuszi bácsiról, mert ő mindig a kamera túloldalán állt.