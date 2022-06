Elkeserítő a hajléktalan-helyzet a VII. kerületben

A Metropol a VII. kerületben nézett körül, ahol embertelen körülmények között élnek az utcán és az aluljárókban a hajléktalanok. Volt, aki magához láncolt kutyája társaságában, más a saját mocskában fetrengve próbálta átvészelni a napot.

A Király utca és a Deák tér sarkán nem lehet leülni a padokra, mert szinte mindet rendszerint hajléktalanok sajátítják ki Fotó: Máté Krisztián

Az utcakép része?

Napjainkban egyre több hajléktalant lehet látni Budapest utcáin, olyannyira, hogy most már hozzátartoznak az utcaképhez. A fővárosban regisztrált közel 6000 hajléktalan leginkább a belső kerületekben található, többnyire a VIII. kerületben vernek tanyát, de immár a VII. kerületet is ellepték. Az emberek egy zárt Facebook csoportban beszámoltak arról, hogy a VII. kerületben egyre több hajléktalan van, ami nem csak a látványra, de a közbiztonságra is negatív hatással van, ezért a lap munkatársai felkeresték a kerületet és valóban elborzasztó látvány fogadta őket. Nem is kellett keresni a fedélnélkülieket, mert szinte lépten nyomon „beléjük botlik az ember”. Vannak hangoskodó, kéregető csoportok, valamint az utcán és az aluljárókban önkívületi állapotban fekvő emberek. Nem véletlen, hogy az átlagemberek többsége egyre élhetetlenebbnek tartja Budapestet. Mindehhez nagyban hozzájárul a hajléktalanok fokozódó jelenléte is.