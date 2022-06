Bősz Anett: A magyarok hagyják maguk mögött az autót és üljenek át tömegközlekedésre

Több pontja is az autósok ellen irányul annak a brüsszeli kezdeményezésű energiatakarékossági programnak, amelyhez a főváros baloldali vezetése is csatlakozott a minap. Bősz Anett főpolgármester-helyettes kívánatosnak nevezte a személygépkocsival történő közlekedés háttérbe szorítását. Ugyancsak a Városok Energiatakarékossági Sprintje jegyében Tüttő Kata korábban a fűtéssel való spórolásra is felszólította a budapestieket.