Megrázó információk derültek ki a berlini halálos gázolásról

Ahogy azt a a Bors is megírta, szerda reggel a tömegbe hajtottak egy autóval Berlin-Charlottenburgban, a város egyik legforgalmasabb részén, a Breitscheid tér közelében. A támadásban meghalt egy tanárnő, aki éppen egy osztálykiránduláson volt a középiskolás diákjaival. 14 tanuló, illetve egy másik tanár is megsérült a merényletben, vannak köztük súlyos sérültek is. A diákok hazaszállításáról is gondoskodnak.

A merénylőt, aki egy szürke Renault-t vezetett, a helyszínen letartóztatták, és nyilvánosságra hozták, hogy egy 29 éves német-örmény állampolgárról van szó, aki mentálisan sérült lehet. Beszámolók szerint a jármű felhajtott a járdára, elgázolt több embert, aztán visszatért az úttestre, majd nagyjából 100 méter után ismét a járdára hajtott és végül egy parfüméria kirakatát áttörve állt meg. Miután a kocsi a kirakatba csapódott, a férfi kiszállt az autóból, és megpróbált elfutni a helyszínről, de több jelenlévő feltartóztatta.

A gázolás ugyanott történt, ahol 2016-ban egy iszlamista terrorista kamionnal az emberek közé hajtott a karácsonyi vásáron, és megölt 12 embert. A berlini polgármester, Franziska Giffey szerint egyelőre nem tudni, szándékosan választotta-e a merénylő ezt a helyszínt.