Újabb aggasztó hírek érkeztek a Velencei-tóról

Sekély Mivel a rekordalacsony vízállás és a hosszan tartó meleg idő miatt oxigénhiány lépett fel a vízben, akkor tömeges halpusztulás sújtotta a tavat – és nem lehetett kizárni, hogy egy esetleges nyári oxigénhiányos állapot újabb halpusztulást okoz-e a jelenlegi alacsony vízállás nyomán.

Hal van és nincs is

Az elmúlt hetek mindenesetre azt mutatják, hogy rendkívül sok ponty van a tóban. A fajra horgászók többségének a napi kvóta szerinti mennyiségnél jóval többet sikerül kifogniuk: rendre előfordul, hogy egyetlen délután leforgása alatt, akár 15–20 darabot is – az egyedek átlagos tömege 2-3 kg körüli, azonban nem ritka, hogy 4–7 kg-os, valamint még a felső méretkorlátozást is meghaladó méretűekkel is találkoznak a pecások. A tó egyes részein sokszor tömegesen jelentkező egynyaras, tenyeres pontyok ráadásul nem friss telepítésből, hanem a tavalyi, természetes ívásból születtek.

Fotó: Knap Zoltán - Egyelőre még nem érte a Velencei-tó mennyisége a kitűzött célt

A jelenség elsősorban annak tudható be, hogy többnyire táplálékszegény vízben a múlt évi extrém időjárásnak köszönhetően június második felére tolódott az ívási időszak, amikoris az ikraszemekből tömegesen kikelő ivadékok számára ideális méretű planktonszervezetek hemzsegtek a tóban – nyilatkozta a Fejér Megyei Hírportálnak Pálinkás Imre, a Magyar Országos Horgász Szövetség Velencei-tavi kirendeltségének vezetője, aki úgy véli, hogy a ragadozókat figyelve kijelenthető, a süllők nagyon hiányoznak, mindemellett pedig a kifogott csukák száma is elenyésző. Különösen ezen fajok esetében lenne szükség egy mihamarabbi telepítési programra, a szakember szerint azonban annak elengedhetetlen feltétele lenne a megfelelő vízállás.

Nem ért aranyat a májusi eső

Mivel a téli és tavaszi extrém csapadék sajnos elmaradt, továbbra is aszályos a vízgyűjtő terület: a Velencei-tónál kilencvenkét centit mutat a vízmérce. Az elmúlt időszak vízminőség-vizsgálatainak eredményei szerencsére kielégítő állapotot mutatnak, azonban továbbra sem kizárható, hogy a jelenlegi alacsony vízállásnál egy nyári oxigénhiányos állapot újabb halpusztulást okoz majd.

Jól látható, hogy kéne a vízszintnek lennie



Mindössze a szintentartásra volt elegendő az annyira várt májusi csapadék, ráadásul a nagy melegben egyre csak burjánzó vegetáció is nagyon „megfogta” a tavat – mondta el a Borsnak Lévai Ferenc, az Aranyponty Zrt. vezérigazgatója, aki szerint éppen ezért „még nem vagyunk kinn a vízből”. A Velencei-tó helyzetével kapcsolatban mindenesetre június 3-ára írtak elő szakemberek, érintett szervezetek és települések képviselőinek részvételével tervezett megbeszélést – az azonban elmaradt. A Fejér Megyei Hírportál információ szerint az új időpont ehó 21-e lesz.