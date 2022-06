A világ 100 legbefolyásosabb embereinek egyike mutatkozik be Budapesten – videó

NEO a neve és valóban újszerű az a Kortárs Művészeti Tér, amelyet a Millennium Házában alakítottak ki. Bár ez a legrégibb épület a Városligetben, amely annak idején a Zsolnay gyár egyfajta bemutatótermeként épült, most minden szempontból megújult – hangsúlyozta a megnyitón a Liget Budapest Projekt miniszteri biztosa.

Fotó: Ripost



A világ legjobb kortárs művészeinek alkotásait szeretnénk itt bemutatni, ami újszerű lesz nemcsak a felújított NEOreneszánsz épület miatt, hanem azzal is, amit a névválasztás jelez: NEO a Mátrix című sci-fi főszereplője is, aki az időben utazva elképesztő dolgokra képes, ahogyan mi is

– mondta a Ripost-nak Baán László, aki a Szépművészeti Múzeum főigazgatójaként szakmai mentorként is közreműködik abban, hogy az új kiállítási tér a Műcsarnokkal és a rövidesen felépülő Új Nemzeti Galériával együtt a Városligetbe ágyazott képzőművészeti intézményegyüttes egyedi küldetésű része legyen.

A Millennium Háza ad otthont a kiállításnak. Fotó: Liget Budapest

Elsőként William Kentridge Lágyabban játszd a táncot! című videóinstallációját mutatják be, amely a Time magazin által a világ 100 legbefolyásosabb embere közé sorolt dél-afrikai művész legmonumentálisabb alkotása.

A litván zsidó gyökerekkel rendelkező alkotó műve egyaránt reflektál a dél-afrikai apartheidre és az európai holokausztra, politikai töltetű mondanivalójának tág értelmezési kereteket adva

– magyarázta a Ripost-nak a kiállítás kurátora. Fehér Dávid szerint ez az egész kentridge-i életmű egyik kulcsa, amely a száműzetés, a folytonos vándorlás, a pusztulás és a veszélyeztetett lét minden korszakban másképpen aktuális problémájának ad hangot, de még a szexualitás is fő szerepet kap benne.

A kiállítás kurátora. Fotó: Ripost

A panorámaszerű körmozi tehát felfogható egyfajta társadalmi körképként is, ahol a rajzolt figurák élő alakokkal keveredve vonulnak a 350 négyzetméteres kiállítóteremben.

A későbbiekben hasonló nagy dobásokkal kívánnak a rendezők a nagyközönség elé állni.

A különleges videóinstalláció. Fotó: Ripost

A NEO emellett aktív szakmai együttműködésre készül a magyar művészeti felsőoktatási intézményekkel, és nagy hangsúlyt kíván fektetni a művészetek nevelő célú közvetítésére is. Ennek érdekében tárlatvezetéseket és múzeumpedagógiai foglalkozásokat szerveznek minden korosztály számára.