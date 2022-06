A pontos cím életeket menthet!

„Segíts, hogy megtaláljunk!” címmel indított kampányt a Magyar Posta az Országos Mentőszolgálat támogatásával annak érdekében, hogy könnyebben elérhetőek legyünk. A kézbesítőkhöz hasonlóan ugyanis a mentők is számtalanszor szembesülnek azzal, hogy hiába a gyorsaság – expressz küldemény vagy szirénázó mentőautó –, ha a helyszínen nem találják meg, akit keresnek. A közös akciót beharangozó sajtótájékoztatón a Magyar Posta szóvivője elmondta, hogy legfrissebb reprezentatív felmérésük szerint az emberek felénél jelent problémát a címük vagy nevük beazonosíthatósága.

– Minden hetedik ingatlanról hiányzik a házszám, a bejárati ajtóknál tízből hat esetben nem azonosítható be a címzett, a kapucsengőknél pedig a lakók felének nincs kiírva a neve, vagy ott van ugyan, csak épp olvashatatlan – fejtette ki Panulin Ildikó.

A mentőknek és a postásoknak is rendkívül fontos a pontos cím ismerete Fotó: Nagy Zoltán

A Ripost megkérdezett egy kézbesítőt is a saját tapasztalatairól, aki felsorolta a legnagyobb problémákat, köztük, hogy a lakások bérlőit sehol nem tartják nyilván, a több céget is magukba foglaló irodaházakban pedig a portákon nem ismerik az ott dolgozókat, így ha név szerint érkezik küldemény, nem tudják, hol keressék az illetőt. Persze az örök postás probléma is előjött:

Klapka utca például négy kerületben is van Budapesten, és volt már, hogy a harmadik helyről küldték tovább a levelet, mivel nem írtak rá irányítószámot – mesélte el a lapnak Parragh Zoltán, aki történetesen a XIII. kerületi Klapka utcát és környékét járja megtömött postástáskájával, és igencsak zabos, ha utána vissza kell vinnie a küldeményeket kézbesíthetőség hiányában.

Ilyen helyzet persze a mentőknél kevésbé fordulhat elő, mert ott a betelefonálót töviről-hegyire kikérdezik a mentésirányítók arról, hova és milyen készültséggel kell indítaniuk a rohamkocsit, de azért őket is érték már meglepetések.

– A legutóbb egy szüléshez riasztottak minket egy anyukához, akinek már befordult a szülőcsatornába a babája, úgyhogy igencsak sietni kellett. Viszont a tömbházban nem voltak kiírva a nevek, így a kollégák úgy próbálták kideríteni, merre tovább, hogy füleltek, honnan hallják a szülési fájdalmak összetéveszthetetlen hangjait – idézte fel a Ripostnak a kényes helyzetet a mentők szóvivője, hozzátéve, hogy naponta száznál is több olyan riasztást kapnak, ahol igencsak számít az idő, mivel újraélesztésre vagy más életmentő beavatkozásra van szükség.

Minden perc késlekedés 10-15 százalékkal ronthatja a beteg túlélési esélyeit – figyelmeztetett Győrfi Pál, aki szerint ezért is szükséges, hogy mindenütt pontosan szerepeljen a házszám, a lépcsőház betűjele és a névkiírás, mert a keresgéléssel járó időveszteség akár emberéletekbe is kerülhet.

A Posta által kezdeményezett akciót influenszerek is népszerűsítik. McMenemy Márk és Sági Szilárd követőikben is tudatosítani szeretnék az elérhetőség fontosságát, ahogy a kampányszlogen is mondja: „Segíts, hogy megtaláljunk!”