Döbbenetes fotók, ennek a 360 méteres úszó városnak a főkertésze László

A napokban érkezett Barcelona kikötőjébe a Wonder of the Seas (magyarul: Tengerek csodája) nevű tengerjáró hajó, amely 362 méteres hosszúságával jelenleg a világ legnagyobbjának számít a kategóriájában. Az “úszó várost” három év építkezés után először márciusban, az Egyesült Államokban mutatták be, a nyár folyamán pedig Barcelonából és Rómából indul majd többnapos mediterrán kirándulásokra. A 18 fedélzetes hajón 2300 fős személyzet lesi a maximum 6988 vendég kívánságait.

A híres hajón több magyar is dolgozik, köztük van Turós László, aki főkertészként nem csak gondozza a növényzetet, hanem a tervezési munkálatokban is részt vett. A Pécs mellől származó 53 éves férfi eredetileg agrármérnökként végzett Gödöllőn. 2009 óta dolgozik a világ egyik legnagyobb hajótársaságánál, ahol rendszerint hatalmas tengerjárók tájépítészeti és kertészeti feladataiért felel.

– Először másfél évvel ezelőtt kerestek meg a főnökeim, hogy lenne-e kedvem a világ legnagyobb hajójának főkertésze lenni. Végül nem csak a legnagyobb lett, hanem sokkal nagyobb, mint bármi előtte. De mindez rengeteg munkába került. Részleteiben meg kell álmodni és elő kell készíteni azokat a területeket, amik befogadják a növényzetet, ezért hónapokat töltöttem a kivitelezéssel a francia hajógyárban, ahol a Wonder of the Seas készült – mondta Turós László.

Úszó városon kertészkedik László

A főkertész arról is beszélt, hogy az eddigiek közül eddig a mostani munkája hozta neki a legnagyobb elismerést, ám egyben a legtöbb fejtörést is. A világ legnagyobb hajóját először ugyanis Ázsia partjai mellé szánták, azonban a pandémia közbeszólt, így jelenleg Európa és később a Karib térség vizein szállítja majd a nyaralókat.

Jelenleg az áttervezésén dolgozom, hogy átalakítsuk a zöldövezetet, új virágokat, bokrokat és fákat válasszunk, ahol trópusi növények dominálnak. A végeredmény azonban szerintem ismét elképesztő lesz: mindenki csodájára jár majd a nyolcadik fedélzeten lévő Central Parknak és a közel húszezer növénynek

– árulta el László.

Mint mondja, a hajós életforma az elmúlt 13 évben teljesen a sajátjává vált. Ennek köszönhetően fedezheti fel a világ legcsodásabb tájait, az általa tervezett csodálatos zöldkörnyezettel pedig mosolyt tud csalni a vendégek arcára.

– Egy kicsit olyan, mintha a hajón lévő fák a gyerekeim lennének. Néha úgy is hívom őket. Beszélek hozzájuk, alakítom, metszegetem őket és mindig elismerő pillantásokkal nyugtázom a szépülésüket, fejlődésüket – tette hozzá Turós László, aki várhatóan még néhány hetet tölt majd a Wonder of the Seas fedélzetén, ezt követően a Royal Caribbean egy új hatalmas tengerjáró hajójának tájépítészeti kialakításával fog foglalkozni.