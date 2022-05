Vállalkozók akadályoznák meg Karácsony Gergelyt a rakpart lezárásában

„A főváros egyes belső részeinek megközelítése autóval már most is jelentős nehézséget okoz az ott működő, szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára. Ha a lezárás létrejönne, sokan nem vállalnak majd munkát egyáltalán az érintett területeken” - közölte a BKIK alelnöke.

Karácsony Gergely május közepén jelentette be, hogy lezárná a pesti alsó rakpartot az autósok elől, ahogy a Lánchidat is. A bejelentés hurrikánszerű vihart kavart az autósok körében, de a civilszervezetek is értetlenül állnak a váratlan kijelentés előtt.

Az iparkamara az online konzultációt követően egyeztetne a főváros vezetésével. „A mi vállalkozóinkat senki sem kérdezte meg, pedig a napi munkájukat ez ellehetetlenítené. A városháza a BKIK-hoz sem juttatott el szakmai tervet, pedig a háromszázezres vállalkozói közösségről van szó” - panaszolta Zsabka Zsolt.

A Magyar Autóklub jogi képviselője, Tóth Zsuzsanna szerint semmilyen szakmai alapja nincs a lezárásoknak. Társadalmi párbeszéd sincs, az egyeztetések csak formálisak. Tóth szerint a tervek megfontolatlanok, és komoly következményekkel járnak, teljesen megbénulhat Budapest közlekedése.