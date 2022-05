Szlávik János elárulta, miért aggódik a majomhimlő miatt

Az elmúlt napokban Európa több országában vettek nyilvántartásba majomhimlővel fertőzött embereket, legutóbb Bécsben találtak egy gyanús esetet. Természetesen sokan aggódnak: egy újabb pandémia előtt állunk? Szlávik János infektológus főorvos szerint erre jelenleg kicsi az esély, ugyanakkor azt is kiemelte:

– Eddig kizárólag behurcolt esetekről volt szó: a betegséget a lappangási időszakban vitték be az érintettek Nigériából az Egyesült Államokba. Abban, ami most zajlik, az a furcsa, hogy a mostaniak nem ilyen behurcolt esetek. Vagyis a most érintettek – egyiküket kivéve – nem jártak a betegségüket megelőzően Afrikában – magyarázta a Mandinernek.

Annak kapcsán, hogy előreláthatólag lehet-e a majomhimlőből a koronavírushoz hasonló járvány, Szlávik azt mondja, egyelőre semmi jele ennek, hiszen ez a vírus nem légúton terjed, a továbbadásához szoros kontaktusra van szükség.

Ha valaki utazik egy fertőzött mellett, úgy tuti nem lehet elkapni.