Szabó Evelin: A barátnőm nevezett be a tudtom nélkül

Név: Szabó Evelin

Lakhely: Sajószentpéteren

Életkor: 23

Magasság: 167 cm

Csillagjegy: Oroszlán

Kedvenc étel: cézár saláta

Kedvenc ital: baracklé

Kedvenc zene: nincs

Kedvenc parfüm: Carolina Herrera Good Girl

Szabó Evelin vagyok, 23 éves és Sajószentpéteren élek. A Miskolci Magister Gimnáziumban folytattam tanulmányokat. Jelenleg Miskolcon a Tropicana Casinoban dolgozom hostesként, mellette lakberendezőnek tanulok és már csak vizsgáznom kell. A következő projektem a divattal kapcsolatos, elkezdenék egy divattervező sulit. Jó dolog látni, hogy azt viselik az emberek, amit én terveztem. Elegáns ruhákban gondolkodom.

6 éves koromtól 12 évig táncoltam, balettet és társastáncot. Gimnáziumba színházi táncosnak jelentkeztem és akkor abba kellett hagynom az egyesületi táncot. Azzal a végzettséggel lehetett volna színházban elhelyezkedni, vagy tánctári szakra menni, de az utolsó évben új utat választottam.

A Tündérszépekre a barátnőm nevezett be a tudtom nélkül, akinél sok képem volt. Amikor kaptam egy e-mailt, hogy mehetek a fotózásra, akkor derült ki a turpisság. Amikor onnan hazamentem, akkor köszöntem meg a barátnőmnek, hogy helyettem döntött, és utána meséltem el a szüleimnek. Korábban több amatőr fotózáson is részt vettem és voltam egy ügynökségnél is, de az kamu volt, és el is ment akkor ettől a kedvem.

A döntőbe jutásomat a barátaimtól tudtam meg, akik megláttak a hírt az újságban. Remélem, sok új kapu nyílik meg ezzel, mert vonz a média és a szépségipar. Nagyon maximalista vagyok, önkritikus magammal szemben, de a hajam és a szemeim nagyon tetszenek. Sminkelni csak alkalmilag szoktam. Öltözetben a laza eleganciát képviselem, és nagyon szeretem a magassarkú cipőket. Jó genetikát örököltem az édesanyámtól, az alakomra nem kell különösebben odafigyelnem, de nem eszek húst, nem iszom tejet és a tojásra allergiás vagyok, így ez még könnyebb.

Ki legyen a Tündérszépek 2022 közönségdíjasa? Ide kattintva szavazhatsz!