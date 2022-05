Sárossy Cintia: Rendőr leszek

Név: Sárossy Cintia

Lakhely: Győr

Életkor: 21

Magasság: 162 cm

Csillagjegye: Vízöntő

Kedvenc étel: sajtos sonkás tészta

Kedvenc ital: gyümölcstea

Kedvenc zene: Ariana Grande – Into You

Kedvenc parfüm: La vie est belle

Sárossy Cintia vagyok, 21 éves. Kereskedelmi eladóként végeztem, most érettségire készülök, és utána hivatásos rendőrként tanulnék tovább. A rendőri jelentkezésem miatt járok futni és edzőterembe is. Nagyon vonzónak tartom azt a pályát, mert biztonságot nyújt az embereknek. Amikor gyakornokként dolgoztam egy áruházban, ott is a segítőkészségemet és a mosolygós arcomat szerették. Nem szeretek negatív lenni.

Nagyon örültem, hogy milyen sok pontszámot kaptam a közönségszavazáson, és ezzel új lehetőséget kaptam. Sok ismeretlen is írt nekem, hogy tetszettek a képeim.

A versenykiírást a Facebookon már tavaly is láttam, és már akkor megfordult a fejemben az indulás. Először a mamámnak mondtam el, hogy jelentkeztem, ő nagyon örült, mert jó pályának tartaná számomra a modellkedést. Ez az első szépségverseny az életemben, és a párom szívesen elkészítette hozzá a fotóimat. A modellkedés mindig érdekelt, és bár a kifutóhoz nem vagyok elég magas, fotómodell szívesen lennék.

Szeretem az elegáns, a színes ruhákat, sportosat csak edzéshez veszek fel, utcára ritkábban. Kapok kedves bókokat, szeretek szép lenni, de nem szállok el magamtól.

Ide kattintva adhatod le a szavazatodat a közönségkedvenc lányokra!