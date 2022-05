Rendkívüli bejelentés: pusztító lézerfegyver tömeggyártásába kezd Oroszország

Juri Boriszov, orosz miniszterelnök-helyettes beszámolója szerint a mai naptól kezdve szolgálatban áll az orosz fejlesztésű S-500-as légvédelmi és rakétaelhárító-rendszer. Állítása szerint az orosz légvédelmi rendszerek rendkívül népszerűek a külföldi vásárlók tekintetében, ezt mutatja a Tor, a Buk, az S-300, az S-350 és az S-400 sikere is. Úgy fogalmazott, hogy ezeket a rendszereket úgy kapkodják el a vevők, mint a "forró süteményt".

Az orosz miniszterelnök-helyettes hozzátette, hogy kétségkívül a légvédelmi rendszerek területén Oroszország a legfejlettebb ország, így az ő termékeik iránt van a legnagyobb kereslet a világpiacon. Az S-500-as tömeggyártása még áprilisban kezdődött meg.

Boriszov beszámolt arról is, hogy az orosz hadsereg számára megkezdődött a Peresvet lézerfegyver leszállítása is. Ez a rendszer képes használhatatlanná tenni az ellenség műholdjait, akár 1500 kilométeres magasságban is. Az orosz miniszterelnök-helyettes elmondta, hogy az elkövetkező évtizedben az orosz hadsereg további modern fegyvereket kap majd, amelyek között az elektromágneses és lézeres fegyverek is gyakoriak lesznek.

Katonai elemzők szerint egy ilyen lézerfegyver nemcsak a műholdak ellen lehet hasznos, hanem az ellenséges repülőgépek és drónok elektronikáját is képes megbénítani, néhány változtatással pedig fizikailag is megsemmisítheti azokat. Percről percre közvetítésünket a háborúról itt követhetik.

(via)