Őszintén beszélt családi életükről Novák Katalin férje

2022. március 10-én a magyar Országgyűlés köztársasági elnökké választotta Novák Katalint, aki az első nő ezen a poszton. Életútját sokan megismerhették már, ám férjéről, Veres Istvánról keveset lehet tudni. Az elismert pénzügyi szakember, mint first gentleman, az államfő férjeként szerepelhet majd televízióban és az újságokban is, így nem is csoda, ha többek érdeklődését is felkelti.

Veres István a Mandiner oldalának adott egy mindenre kiterjedő, exkluzív interjút. Mint elárulta, feleségével mindketten vidékről kerülte fel a fővárosba, sokat köszönhetnek a családjuknak. Veres István a szüleitől, nagyszüleitől tanulta meg a család fontosságát.

"Ebben hasonlóan gondolkodunk a feleségemmel. Mi is azt szeretnénk, hogy a gyermekeinknek hiteles példát mutassunk, amely támaszt jelent nekik az egész életükben. Szerencsések vagyunk. A felmenőinknél nem volt válás, szétesett családi történetek, kitartottak egymás mellett. Ez persze nem jelenti azt, hogy nem voltak nehézségek az életükben. Az én szüleimnek például idén lesz az ötvenedik házassági évfordulójuk, az aranylakodalom. Sokszor belegondolok, mekkora értéke van önmagában annak, hogy két ember ennyi időn át kitart egymás mellett. Mennyi közös öröm és mennyi küzdelem van mögötte! Kati szülei is majdnem ötven éve házasok. Mi ezt a példát kaptuk, láttuk".

A pénzügyi szakember azt is elárulta, hogy 1996-ban a gólyatáborban pillantotta meg először Novák Katalint, majd pedig ugyanannak a diákközösségnek lettek a tagjai.

"A kapcsolatunk kezdetét 1999 nyarától számítjuk, egy Rába folyón zajló kenutúrától. Egy hajóban eveztünk Szentgotthárdtól Sárvárig, s tesszük ezt képletesen azóta is."

A lánykérés is klasszikus volt, Novák Katalin éppen vitorlásvizsgát tett Balatonbogláron.

"Akkorra sikerült összegyűjtenem annyi pénzt, hogy megvegyem az eljegyzési gyűrűt. A Balaton partján tettem fel neki a kérdést, akar-e a feleségem lenni. [..] Édesapám is elment Kati édesapjához, és formálisan is, a család „öregjei” előtt megkérte tőle a lánya kezét számomra. Ezt nem ők akarták így, nekem, nekünk volt fontos."

Magyarországon még most is kevés a női politikus, női köztársasági elnökből pedig egész Európában kevés van. Veres István büszke a feleségére, hogy ő lett Magyarország első polgára, és úgy fogalmazott, nem elsősorban azért, mert nő.

"Ha valaki, én tudom, hogy méltó és alkalmas erre a feladatra. Ami számomra Kati közéleti sikereinél is fontosabb, hogy ő elsősorban anya és feleség. A maximalizmus, amit a munkájában képvisel, otthon is megjelenik. Hat évig volt otthon a gyerekekkel. Ebben az időszakban csak ez számított. Azóta is nagyon szoros a napi kapcsolata a gyerekeinkkel, és ő az, aki a kiterjedt család összetartásáról is gondoskodik. Este, amikor mi már mindannyian lefeküdtünk, ő rendszeresen nekiáll sütni, hogy friss péksütemény legyen reggelre az asztalon. Ki nem hagyná, hogy ő készítse a gyerekek szülinapi tortáját! És ez nem valami máz, neki tényleg a család a legfontosabb."

A teljes interjút a Mandinerben olvashatják!