Nórika szülei borzalmas hírt kaptak az orvosoktól: "ránk szakadt a valóság"

A CsodaCsoport Alapítvány segítségével gyűjt pénzt Nórika családja, hogy a kislány megkaphassa a robotikus terápiát. Ez segítené a most 6 éves kislányt, hogy önállóan tudjon járni - és később majd élni is. Édesanya osztotta meg szívbemarkoló történetüket.

"Nórika több, mint 10 év várakozás után, természetes úton fogant, csodával határos módon, mivel úgy tudtuk, ez nem lehetséges. Sajnos mégis túl korán, a kitűzött idő előtt 10 héttel, a születésnapomon jött a világra. A koraszülést követően különösebb komplikáció nem volt, gyönyörű hajasbaba volt, csak picike. A koraszülött osztályon szépen fejlődött, gyarapodott, így a kezdeti ijedtség után megnyugodtunk, boldogok voltunk, hiszen azt hittük, minden rendben van vele. Aztán egyszer csak ránkszakadt a valóság. A kórházból történő elbocsátáskor közölték velünk, hogy a koponya uh vizsgálat Nórika agyában cisztákat mutatott ki, így PVL-t diagnosztizáltak nála, ami egy átmeneti oxigénhiány miatt kialakult agyszövet lágyulás" - kezdte a történetüket Gabriella. Az orvosok ekkor még nem tudták megmondani, ennek lesz-e hosszútávú következménye és hogy mi vár a családra.

"Boldogságunkat felváltotta az aggódás, és bár Nórika szépen gyarapodott, sajnos 3-4 hónapos korában jelentkeztek az első tünetek, és a neurológus megerősítette, hogy baj van. Izmai egyre feszesebbé váltak, akkoriban nagyon sokat sírt, valószínűleg fájdalmai lehettek."

Fotó: Facebook

A kislány 7 hónapos korában egy koponya MRI vizsgálaton esett át, ami kimutatta, hogy az agya károsodott, és cerebrál parézise, agyi bénulása van. Közben elkezdték a Dévény tornát, gyógytornára, hidroterápiára, konduktív fejlesztésre is jártak. A feszes izomzat miatt mozgásfejlődése teljesen megtorpant, egy éves kora körül kezdett csak forogni, másfél évesen kezdett el szabálytalanul kúszni, és sajnos ennél sokkal többre ma sem képes, segítség nélkül felülni, mászni, felállni, járni nem tud.

A család Nóri fejlődése érdekében vett egy nagy levegőt és Szegedről Budapestre költözött. Nórika most már harmadik éve Pető ovis, az ottani fejlesztésen felül rendszeresen járnak gyógytornára, pfaffenroth manuálterápiára, az elmúlt 3 évben 3 alkalommal kapott botoxos kezelést a lábaiba. Sőt, Barcelonában Dr. Igor Nazarov elvégzett a kislányon egy műtétet, amely segített neki a feszes, letapadt izmok feloldásában.

A műtét óta Nóri állapota sokat javult, feszes izmai sokkal lazábbak lettek. Ennek köszönhetően reális esélye van, hogy tovább ügyesedjen, és segédeszközzel megtanuljon egyedül járni. Ebben segítene nagy mértékben a robotterápia.

"Nóri most múlt hat éves, szeptembertől iskolába készülünk. Az agyi bénulása miatt mozgássérült, és gyengénlátó, de szerencsére mentálisan teljesen ép. Kicsit lassan, de folyékonyan beszél, sőt mondhatom, hogy be nem áll a szája. Nagyon szeret énekelni, zenét hallgatni, a maga módján táncolni, mert ő balettozni is tud ám, el sem hinnétek. Nórika nagyon okos, és kitartó, igazi küzdő. Tudja, hogy a műtét, és sok torna azért szükséges, hogy minél ügyesebb és önállóbb legyen, amire ő is nagyon vágyik már. Szeretnénk, ha teljesen önellátó tudna majd lenni, hiszen testvére nincs, így egyedül kell majd boldogulnia nagykorában.Habár élete csupa munka és küzdelem, boldog, és életvidám kislány. A születése után sokan mondták, hogy ő egy csodababa, és azt hiszem ez valóban így van. Végtelen sok szeretet és kedvesség van benne, ami sugárzik belőle, egy igazi kis szeretetbomba. Alakuljon bárhogy is az életünk, hozzon még bármit is a jövő, a legjobb dolog a világon, hogy az anyukája lehetek".

Aki segíteni szeretné a kislány gyógyulását, támogatását ide utalhatja: CsodaCsoport Alapítvány K&H Bank 10401983-50526970-69541012 IBAN: HU80 10401983-50526970-69541012 SWIFT: OKHB HUHB Közlemény: Nóra