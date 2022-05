Nem hiszi el, miből lett dollármilliomos pillanatok alatt ez a fiatal nő

– A luxus számomra szabadság – magyarázza Yaunna Taylor, aki pár röpke év alatt jól menő vállalkozást hozott össze. Hogy mennyire jól menőt? Nos, jelenleg havonta hat számjegyű fizetést visz haza, persze dollárban, azaz átszámítva alsó hangon 40 millió forint a havi bevétele, emellett saját tippje szerint olyan 50 ezer dollárt (18 millió forintot) érnek csak a tornacipői, és egy Maseratit vezet. Azaz van mit a tejbe aprítania.

És hogy mivel foglalkozik az Atlantában élő 26 éves hölgy? Nos, fogakkal, ám nem azok épségével, sokkal inkább szépségével: Yaunna ugyanis fog-luxusékszereket árul.

Magyarországról alighanem bizarr ötletnek tűnik fogakat ékesíteni, Amerikában azonban láthatóan van rá kereslet Fotó: YouTube

Yaunna 2017-ben kezdett el fogékszerekkel foglalkozni, és olyan hírességek száját is kidíszítette, mint a négyszeres Grammy-díjas rapper Missy Elliott. Mint elmesélte, épp a születésnapján jött az ötlet, hogy ezzel kéne foglalkoznia, miután látott egy fogékszert egy sminkesen. Gyorsan ő is csináltatott egyet magának, ami persze megtetszett a barátnőinek, mondván: ők is akarnak. A többi – ahogy mondani szokás – már történelem.

Yaunna egyébként emellett egy divatmárkát is létrehozott a fogékszerekből jött pénzen, emellett – miért is ne alapon – rapperként is próbálkozik. Igaz, ez a vonal még eléggé gyerekcipőben jár, legalábbis ami a YouTube-megtekintéseket illeti, így élnénk a gyanúperrel, hogy ez inkább csak viszi a pénzt, nem hozza. De az is igaz: a fogak hoznak annyit, hogy akár két kézzel is szórhatná ki az ablakon, akkor sem kéne aggódnia.

– Ha jellemezni kellene az életstílusomat, akkor úgy írnám le, hogy főnöki. Felkelhetek, és azt csinálhatok, amit akarok minden egyes nap. Az üzlet elég jól jövedelmez, így azt tehetek, amit csak szeretnék – jellemezte helyzetét cseppet sem szerényen a fiatal dollármilliomos, aki egyébként Insta-fotói tanúsága alapján modellnek sem utolsó.