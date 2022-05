Nagyon menő Bringa Kert nyílt Szikszón, megnéztük, mit tud

Tavaly karácsonykor 50 millió forinttal támogatta meg a HELL ENERGY cégcsoport Szikszó városát, mely pénzből május végére készült el a borsodi település új közösségi sportlétesítménye, a XIXO Bringa Kert, mely a helyi családok, fiatalok számára biztosít új, színvonalas szabadidőeltöltési lehetőséget.

A pályákat garantáltan élvezik majd az amatőrök és a profibb bringások is

– A HELL csoport segítségével megvalósult XIXO Bringa Kert a fiatalok számára nyújt tartalmas szabadidős tevékenységet úgy, hogy közben a pályát körülölelő park a szülők, nagyszülők számára is nyugodt, kellemes környezetben segíti a kikapcsolódást – mondta a park átadóján Sváb Antal, Szikszó város polgármestere, hozzátéve: szeretettel várnak mindenkit, aki minőségi időtöltésre vágyik a szabadban.

Nem csak a kerékpároké a terep, rollerrel is lehet trükközni nagyokat!

– Tavaly jelentettük be a modern, biztonságos kerékpáros park megvalósításának hírét, mely valamennyi szikszói és környékben élő gyerek, fiatal, és család számára egészséges, élményteli kikapcsolódási lehetőséget nyújt. Amit terveztünk, azt meg is valósítottuk, hiszen itt állunk most az aktív pihenést biztosító XIXO Bringa Kertben, amely üde és egyedi színfoltja lett a városnak – tette hozzá Mihály Eszter, a HELL ENERGY CSR vezetője.

Sokan voltak kíváncsiak az első hétvégén a frissen nyílt XIXO Bringa Kertre

A most átadott 3 pályás kerékpárparkban helyet kapott egy pumpapálya, egy ugratópálya és egy BMX pálya, így mindenki kiválaszthatja, melyik felel meg legjobban kerékpártudásának, vagy melyik stílusba szeretne belekóstolni.