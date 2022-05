Karácsony-káosz a Nagykörúton, itt van életveszélyben, aki bringára pattan

A Metropol végigjárta a Nagykörutat, hogy megmutassa, milyen veszélyes közlekedési helyzeteket eredményeztek az autósokra kényszerített biciklisávok, és hogyan hatott a forgalmas budapesti útkereszteződésekre a Karácsony Gergely-féle „közlekedésfejlesztés.”

Oktogon

Biciklis túlélőshow a két autóssáv között

Az Oktogonnál külön kanyarodó sávokkal segítik a gyorsabb közlekedést, a kerékpársáv kialakítása miatti egyetlen autós sáv kettővé szélesedik ki a forgalmas kereszteződésnél. Az emiatt megzavarodott biciklisek és a gyakran eleve szabálytalanul közlekedő elektromos rolleresek (a fotón ketten állnak az eszközön, bukósisak nélkül) extrém túlélőjátékba kezdenek az autók között szlalomozva.

Igazán bátor, aki az Oktogonnál mer kerekezni Fotó: Metropol

Dohány utca-Erzsébet körút

Szinte lehetetlen jobbra fordulni a biciklisáv miatt

A New York Palace előtt is kihívás biztonságosan vezetni. Az épület előtt gyakran leparkolnak a turistabuszok, amiket a biciklisek csak az autósok sávjában tudnak kerülgetni. Közben a jobbra kanyarodó autósoknak figyelniük kell, hogy elengedjék a párhuzamosan közlekedő kerékpárosokat és gyalogosokat is. Ha mindenkinek megadták az elsőbbséget, akkor egy, legfeljebb két autó tud jobbra fordulni a zöld jelzés alatt. Mögöttük pedig áll a sor.

Dugó és kerülgetős játék a Blahától nem messze Fotó: Metropol

Két éve folyik a „nagy budapesti emberkísérlet”, az autósok üldözése

Először jöttek az értelmetlen és átgondolatlan körúti biciklisávok, amikről Karácsony Gergely sem a lakossággal, sem a civil szervezetekkel nem egyeztetett. Majd szinte egyszerre rendelte el a legfontosabb közlekedési csomópontok felújítását, az eszetlen kapkodás miatt eközben gyakran egyszerre zárták le a fő- és elkerülő utakat. Az amúgy is zajló belvárosi metrófelújítás idején fogott bele a pesti alsó rakpart átépítésébe, majd másfél évi töketlenkedés után záratta le a Lánchidat, szinte egyszerre a Blaha Lujza tér felújítási munkálataival: forgalomterelések, betontömbök, sávlezárások mindenütt. A nagykörúti lámpaprogramot is ötletszerűen oda-vissza állítgatták, miközben újabb „forgalomcsillapítási” ötleteket próbálgatnak Erzsébetvárosban, egész negyedekből csinálva zsákutcákat, labirintusokat. Most pedig az Karácsony Gergely legújabb ötlete, hogy teljesen lezárja a pesti alsó rakpartot, ami elképesztő káoszt okozna Budapesten, hiszen már a részleges lezárás is megbénította a várost.