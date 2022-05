Nagy Nóra: Igyekszem a legjobbat kihozni magamból

Név: Nagy Nóra

Lakhely: Budapest

Életkor: 21

Magasság: 174 cm

Csillagjegy: Kos

Kedvenc étel: penne arrabita

Kedvenc ital: Latte Macchiato

Kedvenc zene: Eminem – Lose Yourself

Kedvenc parfüm: Marc Jacobs Daisy

A nevem Nagy Nóra, 21 éves vagyok és Erdélyből származom Brassótól hatvan kilométerre egy kis városból. Havonta hazautazok. Ez 750 kilométeres út, 14 órás buszozás. Régi álmaim közé tartozott, hogy Budapesten élhessek. Ehhez azonban új célok, kihívások, tervek is társultak. Ősszel jöttem át, és jelenleg első éves hallgató vagyok a Műszaki Egyetem nemzetközi gazdálkodás szakán. Emellett kozmetikusnak is tanulok.

A verseny kiírást Kárpáti Rebeka Instagram-oldalán láttam még januárban. Mindig foglalkoztatott a szépségipar, a modellkedés, a fotózás és gondoltam kipróbálom. Erdélyben vettem már részt divatbemutatókon, és pár fotózáson is. Ahol lakom, van egy ügynökség, ahol foglalkoznak divattervezéssel és ők kerestek meg. Tetszett nekik a magasságom, és hogy vékony vagyok.

A versenyen indulásomról szóltam a szüleimnek, a barátomnak, és a négy évvel idősebb bátyámnak is, aki szintén modellkedett. A részvételem ismertebbé tehet, a személyiségem fejlődéséhez is jó lesz, és a hobbi modellpályámon is lendíthet.

Amikor felhívtak telefonon, hogy bejutottam a döntőbe, nagyon megörültem, mert már kezdtem lemondani róla. Szkeptikus voltam, de most már nagyon pozitívan gondolkodom, igyekszem a legjobbat kihozni magamból. Kiderült, hogy valaki visszalépett, és a helyére engem választottak. Azóta nagyon készülök. Többet edzek, többet futok. Átszerveztem az egész nyaram, és a nyaralásom. Erdélyben még csak egy nagyon szűk kör tud róla, és az iskolában sem mondtam el senkinek. Voltam újabb fotózásokon, ezek főleg sminkelésről szóltak, de szerintem ez még nem a döntőbe jutásom eredménye. Nagyon várom a felkészítőtábort és a döntőt.

