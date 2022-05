Mravcsik Violetta: Mindig sugárzom a boldogságtól

Név: Mravcsik Violetta

Lakhely: Etes

Életkor: 19

Magasság: 164 cm

Csillagjegy: Nyilas

Kedvenc étel: nutellás palacsinta

Kedvenc ital: gyümölcslé

Kedvenc zene: Mama Tetema

Kedvenc parfüm: Tom Tailor

Mravcsik Violetta vagyok, 19 éves. Etesen élek és a salgótarjáni Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskola tanulója vagyok. Idén érettségizek. Pincérként tanultam és úgy tervezem, hogy most pincérként fogok elhelyezkedni, aztán meglátjuk mit hoz a jövő.

Már tavaly is láttam a Tündérszépek versenykiírást, és már akkor is nézegettem, hogy egyszer ki kéne próbálnom magam, ha lesz elég önbizalmam. Most a versenyre a két bátyám, az édesapám és az édesanyám is felhívták a figyelmemet és biztattak. Ez az első verseny, amin indulok. A döntőbe jutásról a környezetemből mindenki értesült. Sokan szurkoltak és most sokan gratulálnak. Én az újságban láttam meg, és különösen meglepett, hogy a zsűri engem választott a megyéből a sok szép lány közül. Nagyon boldog voltam.

Nem tudom, még, hogy mit hozhat ez a verseny. Örülnék, ha felkérnének modellkedésre. Régóta terveztem egy külön fotózást, de korábban nem volt elég önbizalmam. Szeretem az egyenes hajam, de sokat dob, ha be van göndörítve. Ha tükörbe nézek tetszik a szőkeségem, a kék szemem. Legfeljebb tizenöt percet töltök előtte: egy kis szempillaspirál, egy kis szemöldök igazítás.

Fontosnak tartom az igényes megjelenést, mindig az alkalomhoz illően öltözködést. Szeretem az élénk színeket, és rózsaszínt, szeretem az elegáns holmikat, ritkábban hordok sportosat. Van mikor megfordulnak utánam az utcán, és az jól esik. Az alakomra nem kell különösebben vigyáznom. Úgy tartom tökéletesnek magam, ahogy vagyok. Lételemem a kedvesség, a mosoly, szinte mindig sugárzom a boldogságtól.

