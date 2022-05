Mentőt kellett hívni, gyerekeket támadtak meg egy XV. kerületi óvodában

Horrorfilmbe illő jelenet történt a XV. kerületi Újpalotai Összevont Óvodában, ahol varjak támadtak rá a gyerekekre. Két mentőegységet is riasztottak a helyszínre. Hat gyereket és egy középkorú nőt láttak el, ő alighanem egy óvónő lehetett. Kórházi ellátásra senki nem szorult – írja a Ripost az Országos Mentőszolgálat Népszavának tájékoztatása alapján.

„Lakott területen elsősorban a dolmányos varjak májusi fiókareptetésekor számíthatunk esetleg félelmet keltő madártámadásra. A szülők ilyenkor a fészket elhagyó, de még ügyetlen és gyakran nem teljesen röpképes fiókáikat védelmezik. Hiperérzékeny párnál a viselkedést már az is kiválthatja, ha az ember néhány méterre megközelíti az egyébként nem is látható fióka rejtekhelyét. Ezekből az esetekből születnek aztán a »megmagyarázhatatlan« madártámadásokról beszámoló hírek” – idézi a Madártani Egyesületet a Metropol.