Menekítik az embereket: apa és lánya veszett oda a lakástűzben

Pokoli tűz pusztított a hajnali órákban egy lakóházban. Egy emeletes épülethez riasztották a tűzoltókat, akik perceken belül felvették a küzdelmet a lángokkal.

Nemcsak a lakókat, de a szomszédságot is kimenekítették az ingatlanokból. A tűzvész átszakította a tetőt és az ablakokat is betörte, de kiterjedt a szomszédos ház tetőszerkezetére, ami részben megsemmisült. Az érintett ingatlan eleje és hátulja is elszenesedett és megperzselődött.

Fotó: pexels

A lánglovagok minden erőfeszítése ellenére egy 14 éves lány és 58 éves édesapja a lángok között ragadt. Az életüket nem tudták megmenteni.

John Beard, a Cumbriai Tűzoltóság és Mentőszolgálat vezetője elmondta: még túl korai lenne tudni, mi okozta a tüzet. Hozzátette, hogy ilyen súlyosságú lángok ritkán fordulnak elő. A rendőrök a tűzoltósággal együttműködve vizsgálják a tűz okát.

Úgy tudni más nem sérült meg a katasztrófában - tudta meg a The Sun.