Meghosszabbították a gyerekgyilkos magyar anya előzetes letartóztatását Olaszországban

Újabb szakértők vizsgálják a gyermekgyilkossággal vádolt B. Katalint Olaszországban. A volt pornószínésznő gyermekét a magyar bíróság tavaly ősszel az apának ítélte, az anyát pedig kötelezte, hogy a kisfiút adja át Juhász Norbertnek. A nő azonban ezt nem tette meg, inkább a kétéves gyerekkel együtt Olaszországba, Perugia mellé szökött. A kisfiút végül több késszúrással meggyilkolta, a halott gyermeket pedig egy élelmiszer-áruház pénztári futószalagjára fektette. A nőt a rendőrség hamar elkapta. Azóta is a rácsok mögött vár sorsára. Most sok múlik azon, hogy az igazságügyi orvosszakértők beszámíthatónak nyilvánítják-e. Erről Massimiliano Scaringella, az apa jogi képviselője beszélt a Borsnak. A szakértői vélemény benyújtására 50 napot adtak, július 18-ra lett kitűzve az újabb tárgyalás. A szakértők elmondták, hogy az értékelésnél több találkozóra fog sor kerülni és több kollokviumot fognak tartani. Pénteken képes tesztekkel kezdtek, amelyeket így semmilyen módon nem befolyásol a nyelvismeret. A szakértők élénken érdeklődnek a következő napokban benyújtandó boncolási jegyzőkönyv iránt is – fogalmazott a jogász.

Alex csak két évet élhetett

A Bors azt is megtudta: az ügyészség indítványozta B. Katalin előzetes letartóztatásának meghosszabbítását, amit a bíróság el is fogadott.