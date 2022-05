Két hét kóma után lett testépítőbajnok a 23 éves Anett

A még gyógytornásznak tanuló, ugyanakkor személyi edzői képesítéssel már rendelkező pécsi egyetemista 2021 júliusában törte totálkárosra autóját egy baleset során, melyben ő maga is számos sérülést szenvedett, hónapokig kórházban volt, két hétig kómában. Ez idő alatt nemcsak fizikailag „fogyott el”, a fiatal nő számára mentális megterhelést is jelentett ez az állapot, hiszen előtte profi sportoló volt. Anett azonban nem adta fel: a kórházi lábadozás után azonnal visszatért az edzőterembe, hogy lelke mellett fizikumát is újraépíthesse – egészen egy bajnoki címig.

Anett autója rommá tört, a balesetből semmire nem emlékszik - Fotó: Bors

Áldozatból túlélő

A hölgy éppen egy balatoni munkáról tartott hazafelé Budakeszire, majd bekövetkezett a karambol.

– A balesetet illetően semmire sem emlékszem, az orvosok szerint azonban egy hajszálon múlott az életem – emlékszik vissza a két hét után magához térő Anett, akinek többek közt újra meg kellett tanulnia járni, ráadásul a kómában 48 kg-ra fogyott, vagyis a korábbi fizikumához képest már-már „elporladt” a teste. Megannyi, hasonló körülmények között mentálisan teljesen összeroppanó sorstársával ellentétben Anett úgy döntött, nem csupán önmaga, de a egész világ előtt bebizonyítja majd, hogy ha az ember kitartóan képes küzdeni céljai eléréséért, akkor nem létezhet lehetetlen a számára.

A baleset után Anett lefogyott, a lábadozás hosszú ideig tartott, de nem adta fel - Fotó: Bors

Túlélőből bajnok

– Alig hogy kijöttem a kórházból, három nappal később már mankóval mentem vissza az egyetemre – mesélte a túlélő, aki a járássegítő segédeszköz sutba hajítása után újra heti 40 órában, napi 12 órás éjszakai műszakokban dolgozott a pécsi kórház intenzív osztályán ápolóként és gyógytornászként, sőt: időközben két OKJ-s képzést is elvégzett, illetve a vizsgáit is sikeresen tette le. Habár a BioTech USA 2021 Legnagyobb Átalakulója nevű versenyén kezdetben nem akart elindulni, edzője, Pocsai Réka Anett gyors fejlődését és kitartását tapasztalva arra buzdította őt, mégis csak mérettesse meg magát – szó szerint: a mérlegelés tanúsága szerint a rövid idő alatt 15 kilónyi plusz izmot magára pakoló sportember állhatott a verseny izomtömeg-növelési dobogójának tetejére. Igaz, medencecsontja ugyan aszimmetrikusan forrt össze, ez semmiben sem gátolhatja, és habár komoly sportsikerekre a továbbiakban nem ácsingózik, hegeit azonban egy bombatesten szeretné tovább viselni a jövőben – folytatja hát az edzést.

Emberfeletti erővel építette újra magát és karrierjét - Fotó: Bors

Bajnokból példakép

Egy afféle pusztító erejű balesetet követően, amely Anettnek is kijutott, bizonyára sokan szeretnének olyan rohamos gyorsasággal felépülni, ahogyan ő is tette – nekik üzen most a túlélő.

– Kis lépésekkel előre, apró célokat kitűzve kell megmutatni, hogy képesek vagyunk rá – tanácsolja Martin Anett. A kómából új életre kelt testépítő bajnok hozzátette: sosem szabad másokhoz hasonlítanunk magunkat, elvégre fogalmunk sincsen, ki, hol tart éppen az úton, illetve min is megy keresztül a cél felé haladva – mindössze igyekezzünk jobbak lenni a tegnapi önmaguknál, az efféle hozzáállás

ugyanis valóban csodákra képes.