Márki Adél Andrea: Nagy álmom a királynői fotózás

Név: Márki Adél Andrea

Lakhely: Budapest

Életkor: 22

Magasság: 168

Csillagjegy: Rák

Kedvenc étel: édesburgonya

Kedvenc ital: cola

Kedvenc zene: latin zenék

Kedvenc parfüm: Good Girl

Márki Adél vagyok, 22 éves. Személyi edzőként, marketing menedzserként, táplálkozástanácsadóként dolgozom Ezen kívül az instagram felületemre gyártok tartalmakat, és 3-4 éve vannak fashion, sport és smink fotózásaim.

A saját Instagram-oldalamon 35 ezer követőm van és sokan megkeresnek, sokan írnak. A Tündérszépek indulásomat csak egyszer tettem ki, de nem kampányoltam azért, hogy a közönség szavazataival jussak be a döntőbe. Bíztam a zsűri döntésében.

Több szépségversenyen is indultam már. Az első 2018-ban a Miss Balaton volt. 2019-ben és 2021-ben döntős voltam a Magyarország szépén. Reméltem, hogy a Tündérszépeken is ott lehetek a legjobbak között, és szeretném a koronát is elnyerni. Nagy álmom részt venni egy királynői fotózáson.

A döntőbe jutott lányok nagy részét ismerem fotózásokról, Instagram-oldalakról, de fontos az is, hogy új ismerősökre tegyek szert, hogy tapasztalatot gyűjtsek. Emellett egy ilyen verseny szól a fashionról is. Távlatokban az is megfordult a fejemben, hogy később szívesen részt vennék abban a csapatban, amelyik segíti a lányokat mentorként. Szeretek sok mindent kipróbálni, és szeretem a változatosságot, a pörgést.

Öltözködésnél nem töltök sok időt a tükör előtt. Ha tükörbe nézek általában elégedett vagyok a látvánnyal, de ennél fontosabb, hogy a környezetem milyennek lát. Fotózásokon van sminkes, én ebben nem vagyok nagyon ügyes. Magamnak csak egy kis nappali sminket szoktam feltenni. A fotózások után vissza szoktam nézni a felvételeket, és az oldalamra csak azt teszem ki, ami tetszik.

