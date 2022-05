Már látogatható az új Néprajzi Múzeum a Városligetben

Az Ötvenhatosok terén álló, két egymásba fonódó domboldalt megidéző, új épület különlegessége a közel félmillió pixelből kialakított homlokzati díszítés, amely 20 magyar és 20 nemzetközi néprajzi motívumot (többek között venezuelai, kongói, kameruni, mongol, kínai és melanéz) jelenít meg, illetve a több mint 7.000 négyzetméteres tetőkert, melynek legmagasabb pontjáról gyönyörű a panoráma.

A londoni International Property Awardson 2018-ban már a tervei alapján a világ legjobb középületének választották a Néprajzi Múzeumot Fotó: Bors

A múzeum első időszaki kiállítása Megérkeztünk címmel várja a látogatókat, és a gyűjtemény keresztmetszeteként mutat be egy különleges válogatást.

Az interaktív és látványos ZOOM egészen egyedi perspektívából tekint a múzeumi gyűjteményre. A szokatlan kiállítás részletező értelmezés nélkül mutatja be a tárgycsoportokat és az egyes tárgyakat, játékos megközelítések segítségével.

A két részből álló Kerámiatér – ami belépőjegy nélkül is megtekinthető - a kerámiatárgyak gazdag magyar és nemzetközi gyűjteményeibe enged betekintést.

Egy látványos és interaktív időutazáson is részt vehetnek a látogatók, amely Budapest Aranykora címmel a nemzet fővárosának legpezsgőbb és legsikeresebb történeti időszakát mutatja be, az 1867–1914 közötti Aranykort, amikor elődeink megteremtették Budapestet. A szintén ingyenesen megtekinthető tárlat fő attrakciója a századfordulós Budapestet bemutató, 55 négyzetméteres, több mint hatezer épületből álló léptékarányos városmakett, melyet AR technológiával felszerelt „okostávcsővel”, tabletek segítségével is felfedezhetnek a látogatók.

Aki csak az épületre kíváncsi, belülről is megtekintheti belépőjegy vásárlása nélkül, keresztül lehet sétálni a földszinten, és a tetőkert is szabadon látogatható.